Un nuovo studio mostra che i fuochi d'artificio hanno un impatto negativo sulla migrazione degli uccelli

Un recente studio internazionale condotto da ricercatori dell'Università di Amsterdam ha fatto luce sugli effetti dannosi dei fuochi d'artificio sulle popolazioni di uccelli durante i festeggiamenti di Capodanno. Lo studio, intitolato “Fireworks Disturbance Across Bird Communities” e pubblicato sulla rivista Frontiers in Ecology and the Environment, chiede la creazione di grandi zone prive di fuochi d’artificio in tutto il mondo.

Lo studio ha utilizzato i dati dei radar meteorologici e del conteggio degli uccelli per analizzare le risposte di volo immediate degli uccelli in reazione ai fuochi d'artificio. I ricercatori hanno scoperto che l'uso massiccio di fuochi d'artificio a Capodanno colpisce gli uccelli fino a una distanza di 10 chilometri. Gli effetti sono più pronunciati entro i primi cinque chilometri, ma nel raggio di 10 chilometri ci sono comunque molti più uccelli che volano rispetto alle notti normali.

Lo studio ha rivelato che gli uccelli più grandi, come oche, anatre e gabbiani, sono particolarmente colpiti dai fuochi d’artificio. Questi uccelli volano ad altitudini notevoli per ore dopo l'inizio dei fuochi d'artificio, il che può comportare rischi come l'esposizione alle intemperie o incidenti dovuti al panico.

Le conseguenze dei fuochi d’artificio sulle popolazioni di uccelli sono particolarmente elevate nei Paesi Bassi, dove il 62% di tutti gli uccelli vive entro un raggio di 2.5 chilometri dalle aree abitate. Ciò pone sfide agli uccelli durante i freddi mesi invernali, quando il risparmio energetico è fondamentale.

Per mitigare questi impatti negativi, i ricercatori suggeriscono di implementare zone prive di fuochi d’artificio e di diminuire l’uso di fuochi d’artificio rumorosi ed esplosivi. Propongono di esplorare alternative come spettacoli di droni o fuochi d’artificio decorativi senza forti esplosioni per ridurre al minimo il disturbo alle popolazioni di uccelli.

Oltre all’impatto sugli uccelli migratori, vale la pena considerare gli effetti complessivi dei fuochi d’artificio sulla fauna selvatica. Sebbene il focus di questo studio fosse sulle popolazioni di uccelli, anche altri animali, inclusi cani e animali domestici, possono subire traumi e angoscia a causa dei forti rumori associati agli spettacoli pirotecnici.

L’attuazione di misure per ridurre gli effetti negativi dei fuochi d’artificio sulla fauna selvatica può portare a celebrazioni più responsabili dal punto di vista ambientale, pur mantenendo lo spirito di gioia e festività.