Mondo perduto scoperto nel deserto argentino di Puna de Atacama

Una recente scoperta nel deserto argentino della Puna de Atacama ha svelato un mondo nascosto all'interno delle lagune di questo altopiano desertico. Precedentemente sconosciuto alla scienza, questo ambiente vanta un sistema di lagune circondate da pianure salate. Con la sua estrema aridità, il deserto della Puna de Atacama è inospitale per la maggior parte delle forme di vita, ma i ricercatori hanno ora documentato un fiorente ecosistema all’interno di queste lagune.

La microbiologa Maria Farías e il professor Brian Hynek dell'Università del Colorado Boulder si sono imbattuti in questo mondo nascosto durante una spedizione l'anno scorso. Gli scienziati hanno intrapreso un viaggio impegnativo, guidando per nove ore lungo una strada sterrata e soggiornando in un piccolo villaggio. Guidato dalle immagini satellitari, Hynek notò quella che sembrava essere una rete di lagune, motivandoli a esplorare ulteriormente.

Nonostante le difficoltà, gli sforzi furono ripagati quando Hynek e Farías scoprirono 12 lagune che si estendevano su 25 acri. All’interno dell’acqua, hanno osservato magnifiche stromatoliti – comunità microbiche che formano grandi cumuli di roccia. Queste stromatoliti assomigliano a quelle che esistevano sulla Terra miliardi di anni fa durante il primo periodo acheo.

Il significato di questa scoperta va oltre la comprensione della vita antica sulla Terra. Hynek suggerisce che le lagune potrebbero fornire informazioni su come la vita potrebbe essersi sviluppata su Marte, che un tempo era simile alla Terra. Studiando queste comunità moderne, gli scienziati possono acquisire preziose conoscenze su cosa cercare quando si esaminano le rocce marziane alla ricerca di segni di vita passata.

Sfortunatamente, c’è urgenza di condurre ulteriori esperimenti e ricerche in questo ambiente unico, poiché un’azienda ha già affittato l’area per l’estrazione del litio. Il progetto minerario potrebbe potenzialmente alterare e trasformare per sempre le lagune. Nonostante questa minaccia, il professor Hynek rimane stupito dalla scoperta e sottolinea il profondo impatto che potrebbe avere sulla comprensione scientifica.

Tali scoperte ci ricordano che anche nel nostro mondo moderno le meraviglie nascoste aspettano di essere rivelate. Il deserto della Puna de Atacama offre un forte ricordo dei misteri che ancora si trovano sotto la superficie terrestre.