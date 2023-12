Formazione della Terra: nuove intuizioni sull'esistenza di elementi essenziali per la vita

I ricercatori credono da tempo che gli elementi cruciali necessari per la vita, come lo zolfo e l’azoto, siano stati trasportati sulla Terra attraverso gli impatti degli asteroidi. Tuttavia, uno studio recente mette in discussione questa teoria, suggerendo che questi elementi essenziali, noti come volatili, potrebbero essere esistiti sulla Terra fin dalle sue origini.

Lo studio, pubblicato su Science Advances, si è concentrato sui calcogeni, un gruppo di elementi volatili che includono zolfo, selenio e tellurio. È noto che questi elementi evaporano facilmente rispetto ad altri come il carbonio e l'idrogeno. Comprendendo come queste sostanze volatili si sono originate e sono arrivate sulla Terra, gli scienziati ottengono preziose informazioni sulla storia geologica del pianeta e sulla potenziale abitabilità di altri mondi terrestri.

Tradizionalmente, la teoria del “rivestimento tardivo” suggerisce che la Terra si sia formata da materiali a basso contenuto di sostanze volatili e li abbia acquisiti successivamente attraverso l’impatto di corpi ricchi di sostanze volatili nel sistema solare esterno. Tuttavia, la nuova ricerca sfida questa teoria, proponendo che la Terra possedesse tutti gli elementi volatili essenziali per la vita durante la sua formazione. Questi risultati sono in linea con un altro studio focalizzato sull’origine dell’acqua sulla Terra, supportando ulteriormente l’idea che le sostanze volatili della Terra fossero presenti fin dall’inizio.

Per studiare l'origine delle sostanze volatili, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica computazionale chiamata calcolo dei principi primi. Questa tecnica ha permesso loro di analizzare il comportamento degli isotopi, varianti di un elemento con diverso numero di neutroni. Confrontando le loro previsioni sugli isotopi con le misurazioni effettive degli isotopi del calcogeno sulla Terra, i ricercatori hanno scoperto che molte sostanze volatili sono state trattenute durante tutta la formazione della Terra, contrariamente alle ipotesi precedenti.

Sebbene questo studio si sia concentrato sui calcogeni, la ricerca futura è incoraggiata a esplorare altri volatili fondamentali per la vita, come l’azoto. Inoltre, ulteriori indagini su come questi elementi si comportano in condizioni estreme possono fornire preziose informazioni sulla formazione della Terra e sulla potenziale abitabilità degli esopianeti.

Sfidando teorie di vecchia data e gettando nuova luce sulla storia primordiale della Terra, questa ricerca apre interessanti possibilità per comprendere le origini degli elementi che sostengono la vita.