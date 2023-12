Early Birds: DNA di Neanderthal collegato alle persone mattutine

By

Un nuovo studio suggerisce che le persone che preferiscono andare a letto presto e svegliarsi presto potrebbero condividere lo stesso DNA dei Neanderthal e di un altro parente estinto. I ricercatori dell'Università della California a San Francisco hanno confrontato i geni legati alla crescita precoce negli esseri umani moderni con il DNA dei Neanderthal e dei Denisoviani. Utilizzando un ampio database con sede nel Regno Unito, lo studio ha scoperto che gli individui con le stesse varianti genetiche dei Neanderthal avevano maggiori probabilità di auto-riferire la loro preferenza per il risveglio precoce.

Il genetista evoluzionista Tony Capra dell'Università della California, a San Francisco, ha spiegato che molti esseri umani moderni portano il gene di Neanderthal perché ha aiutato i loro antenati ad adattarsi alla vita nel nord Europa. Il gene non è collegato direttamente all’essere una persona mattiniera, ma piuttosto ad avere un orologio interno che funziona più velocemente e può adattarsi meglio alle variazioni stagionali dei livelli di luce. I ricercatori suggeriscono che alle latitudini più elevate, dove i livelli di luce variano in modo significativo durante tutto l’anno, avere un orologio interno più flessibile è vantaggioso per la sopravvivenza.

Il professor Mark Maslin dell’University College di Londra, che non è stato coinvolto nello studio, ha commentato i risultati, affermando che le prove genetiche ora supportano l’idea che alcuni individui siano veramente “persone mattiniere”. Quando gli esseri umani migrarono dall’Africa tropicale all’Eurasia, incontrarono i Neanderthal che si erano già adattati al clima più freddo. Lo studio fornisce ulteriori informazioni sulle somiglianze genetiche tra gli esseri umani moderni e i loro parenti estinti.

I Neanderthal e i Denisoviani vissero per centinaia di migliaia di anni, cacciando e raccogliendo, prima di scomparire definitivamente dalla documentazione fossile circa 40,000 anni fa. Questa ricerca fa luce sull’eredità genetica che questi antichi parenti hanno lasciato negli esseri umani moderni, aiutando a spiegare le basi biologiche dei modelli di sonno e dei ritmi circadiani.