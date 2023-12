Suricati: il lato oscuro delle creature carine

Trama: Recenti ricerche rivelano che dietro il loro aspetto adorabile, i suricati possiedono una natura spietata e mortale. I suricati femmine, in particolare, mostrano comportamenti estremi per eliminare i rivali e affermare il dominio. Questi risultati fanno luce sui fattori genetici e ormonali che contribuiscono all'aggressività dei suricati.

I suricati, noti per la loro dolcezza, non sono così innocui come sembrano. Un recente studio condotto dagli scienziati ha scoperto il lato più oscuro di queste adorabili creature. Le femmine dei suricati, le leader dei loro gruppi, sono capaci di atti spietati per mantenere la loro supremazia.

I ricercatori hanno scoperto che le femmine dominanti dei suricati possiedono un'espressione genetica unica che potenzia il loro sistema immunitario, rendendole più pericolose. I geni responsabili della loro immunità sono simili a quelli presenti nei babbuini maschi selvatici, dove la competizione fisica gioca un ruolo significativo nel determinare le gerarchie e l’accoppiamento.

I suricati vivono in gruppi familiari chiamati mob e la matriarca femminile guida il gruppo. Questa femmina dominante controlla fino all'80% della riproduzione e stabilisce il suo dominio eliminando qualsiasi potenziale rivale. Le parenti e la prole diventano bersagli di aggressione se rappresentano una minaccia al controllo della femmina dominante.

Ulteriori ricerche hanno rivelato che l’asimmetria riproduttiva nelle femmine dei suricati è estrema, con la femmina dominante che alleva fino a 72 figli durante la sua vita, mentre le femmine di rango inferiore non producono prole. Questo modello si osserva anche nei suricati maschi.

Lo studio ha anche esplorato gli aspetti ormonali della dominanza nei suricati. I maschi e le femmine dominanti avevano livelli più alti di cortisolo, un ormone dello stress, indicando le sfide che devono affrontare all’interno della loro gerarchia sociale. È interessante notare che le femmine dominanti dei suricati mostravano livelli più elevati di androgeni, ormoni associati alla crescita e alla riproduzione.

Inoltre, gli scienziati hanno scoperto che le femmine dominanti dei suricati avevano una maggiore risposta agli stimoli infiammatori rispetto ai maschi, suggerendo che i loro corpi sono meglio attrezzati per combattere le infezioni. Questi risultati supportano l’ipotesi che lo status sociale sia strettamente legato all’energia necessaria per raggiungere il dominio.

In conclusione, l’apparenza innocente dei suricati nasconde una realtà più oscura. Le femmine dei suricati sono spietate nella loro ricerca del dominio, eliminando i rivali e assicurandosi il controllo con mezzi aggressivi. I fattori genetici e ormonali che guidano la loro aggressività forniscono preziose informazioni sulle complesse dinamiche della società dei suricati.