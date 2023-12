Uno studio rivela una sorprendente diversità nella dieta dei pipistrelli

By

Una nuova ricerca dell'Istituto Leibniz per l'analisi dei cambiamenti della biodiversità (LIB) ha scoperto una gamma inaspettatamente ampia di specie di insetti consumate dai pipistrelli di Leisler attraverso l'analisi del DNA dei loro escrementi. Lo studio, pubblicato sul Biodiversity Data Journal, fa luce sulle abitudini alimentari di questi pipistrelli e sottolinea l’importanza di comprendere le preferenze alimentari per la conservazione delle specie.

Determinare la dieta delle piccole specie animali, in particolare di quelle notturne, può essere difficile. Il gruppo di studio ha dovuto affrontare ulteriori difficoltà poiché i pipistrelli di Leisler vivono nelle foreste, il che li rende difficili da individuare. Tuttavia, monitorando i pipistrelli con trasmettitori radio nella foresta di notte, i ricercatori sono stati in grado di raccogliere campioni di escrementi di pipistrelli, che contenevano prezioso DNA.

Usando una “trappola per guano” appositamente progettata, il team ha raccolto gli escrementi dalla cavità in cui si appollaiavano i pipistrelli. L'analisi del DNA degli escrementi ha rivelato oltre 350 diverse specie di insetti consumate dai pipistrelli. Il menu comprendeva varie falene, mosche, zanzare, scarafaggi, insetti e altri piccoli animali.

Oltre a identificare le specie di insetti, i ricercatori hanno anche osservato i cambiamenti nel tempo nella composizione degli insetti consumati. Dalla fine di marzo alla fine di giugno il numero delle specie è aumentato costantemente, per poi diminuire nuovamente verso la metà di agosto. Questi modelli erano in linea con i modelli di attività di alcuni gruppi di insetti.

La dottoressa Sarah Bourlat, responsabile della sezione Metabarcoding della LIB, ha espresso soddisfazione per i risultati, sottolineando l'importanza di queste informazioni per gli sforzi di conservazione. Comprendendo la preda preferita dei pipistrelli di Leisler, gli ambientalisti possono proteggere meglio sia i pipistrelli stessi che gli habitat necessari per i loro insetti preda.

Questo studio evidenzia il valore dell’analisi del DNA nello studio delle diete delle specie selvatiche e contribuisce alla nostra comprensione delle intricate relazioni tra i predatori e le loro prede negli ecosistemi naturali. Comprendere le preferenze alimentari e i fattori che le influenzano è fondamentale per strategie efficaci di conservazione e gestione.