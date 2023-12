Una nuova scoperta rivela che i fosfolipidi sono molecole segnalatrici nei condensati cellulari

I ricercatori della Weill Cornell Medicine hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sul ruolo dei fosfolipidi nei condensati cellulari, che sono piccoli compartimenti all’interno delle cellule. Questa scoperta mette in discussione la convinzione precedente secondo cui i fosfolipidi funzionano principalmente nelle membrane cellulari e apre nuove strade di indagine nella biologia cellulare. Ha anche potenziali implicazioni per lo studio delle malattie neurodegenerative come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e il morbo di Alzheimer.

I condensati cellulari, noti anche come condensati biomolecolari, sono goccioline simili ad olio costituite da proteine ​​e molecole di RNA che formano compartimenti distinti all'interno delle cellule. Questi compartimenti hanno proprietà chimiche uniche rispetto all'ambiente acquoso circostante della cellula. I condensati svolgono vari ruoli nelle cellule, come concentrare le proteine ​​coinvolte nei processi cellulari e sequestrare le molecole di RNA durante i periodi di stress cellulare. Sono anche associati alla formazione di aggregati proteici anomali osservati nei disturbi neurodegenerativi.

Nel loro studio pubblicato su Nature Chemical Biology, i ricercatori hanno scoperto che i condensati spesso contengono fosfolipidi oltre a proteine ​​e RNA. Ciò suggerisce che i condensati abbiano una funzione precedentemente non riconosciuta come centri di segnalazione per i fosfolipidi. I ricercatori hanno anche scoperto che l’alterazione dei livelli di fosfolipidi può manipolare il numero e le proprietà dei condensati.

La dottoressa Samie Jaffrey, professoressa Greenberg-Starr presso il Dipartimento di Farmacologia della Weill Cornell Medicine e autrice senior dello studio, ha descritto questa scoperta come una “scoperta importante” che rivela siti significativi di segnalazione dei lipidi nelle cellule. Il dottor Jason Dumelie, istruttore di farmacologia e membro del laboratorio Jaffrey, è stato il primo autore dello studio.

Questa ricerca amplia la nostra comprensione dei condensati cellulari e del loro ruolo nella biologia cellulare. Evidenzia l’importanza dei fosfolipidi come molecole di segnalazione all’interno di questi compartimenti e la loro potenziale rilevanza per le malattie neurodegenerative. Ulteriori studi in quest’area potrebbero portare a nuove intuizioni e potenziali strategie terapeutiche per queste condizioni difficili.