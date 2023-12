Gli astronomi scoprono il primo disco di accrescimento extragalattico

Un team di astronomi internazionali, guidato da esperti dell'Università di Durham, ha fatto una scoperta entusiasmante in un'altra galassia. Per la prima volta in assoluto, hanno rilevato un disco di gas e polvere attorno a una giovane stella fuori dalla Via Lattea. Questa scoperta rivoluzionaria fornisce la prova diretta del processo di formazione di stelle e pianeti in un diverso ambiente galattico.

La stella e la sua struttura a disco rotante sono state trovate a circa 163,000 anni luce dalla Terra, in una regione chiamata N180 nella Grande Nube di Magellano. Il disco di accrescimento, formato da materiale attirato verso la stella in crescita dalle forze gravitazionali, è una componente cruciale nella formazione di stelle e pianeti.

Utilizzando l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) in Cile, i ricercatori sono stati in grado di misurare il movimento del gas denso attorno alla stella per rilevare la presenza del disco di accrescimento. Hanno osservato che il disco ruota più velocemente più vicino al centro che al bordo esterno, confermando la sua esistenza. Si stima che la stella abbia circa 15 volte la massa del Sole.

Nella Via Lattea, le stelle massicce come questa sono spesso difficili da osservare a causa della polvere che le oscura. Tuttavia, il materiale nella Grande Nube di Magellano, dove nascono nuove stelle, fornisce una visione chiara della formazione stellare. Studiando la formazione delle stelle e dei dischi nei diversi ambienti galattici, gli astronomi possono comprendere meglio i processi coinvolti.

La dottoressa Anna McLeod, l'autrice principale dello studio del Centro di astronomia extragalattica dell'Università di Durham, ha espresso il suo entusiasmo per i risultati. Ha sottolineato l’importanza di poter studiare la formazione stellare a distanze così incredibili e in una galassia diversa, poiché amplia la nostra conoscenza dell’universo.

Nel complesso, questa scoperta apre le porte a ulteriori ricerche e alla comprensione della formazione stellare in ambienti extragalattici, fornendo preziose informazioni sulla formazione della nostra Via Lattea e di altre galassie.

FAQ

Cos'è un disco di accrescimento?

Un disco di accrescimento è una struttura formata dal graduale accumulo di materiale come gas, polvere e altri detriti attirati verso una stella o un pianeta in crescita dalle forze gravitazionali.

Cos'è la Grande Nube di Magellano?

La Grande Nube di Magellano è una galassia vicina alla Via Lattea. Si trova a circa 163,000 anni luce dalla Terra ed è noto per le sue regioni attive di formazione stellare.

Come è stato rilevato il disco di accrescimento?

Gli astronomi hanno utilizzato l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma) in Cile per misurare il movimento del gas denso attorno alla stella. Hanno osservato che il disco ruota più velocemente più vicino al centro che al bordo esterno, confermando la presenza del disco di accrescimento.