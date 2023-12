Svelare il mistero: un sorprendente effetto Hall che sfida il teorema reciproco di Onsager

In uno studio innovativo, i ricercatori dell'Università di Tsukuba e del NIMS hanno fatto una scoperta intrigante che mette in discussione l'antico teorema reciproco di Onsager. Il team ha osservato un nuovo tipo di effetto Hall in cui la direzione di deflessione della corrente varia in base alla direzione del flusso. Secondo il teorema un fenomeno del genere non dovrebbe essere possibile, ma i ricercatori hanno trovato il modo di spiegarlo proponendo una disposizione magnetica non convenzionale.

L'effetto Hall, noto anche come effetto Hall anomalo, si verifica quando una corrente elettrica passa attraverso un conduttore o un magnete in presenza di un campo magnetico, producendo una tensione perpendicolare sia alla direzione del campo elettrico che a quella magnetica. Il teorema reciproco di Onsager afferma che la direzione della deflessione degli elettroni rimane costante, indipendentemente dalla direzione della corrente nel piano perpendicolare al campo magnetico.

Nel loro studio, i ricercatori hanno osservato per la prima volta un effetto Hall anisotropo anomalo in un film sottile di ossido di spinello NiCo2O4 con anisotropia magnetica conica. Questo effetto mostrava una dipendenza dalla direzione della corrente. Considerando la simmetria dell'effetto osservato, il team ha suggerito il coinvolgimento di una struttura magnetica nota come quadrupolo toroidale magnetico clusterizzato.

Per spiegare questo effetto Hall anomalo senza contraddire il teorema reciproco di Onsager, i ricercatori hanno proposto un modello fisico. Questo modello ha spiegato con successo l'esistenza simultanea del quadrupolo toroidale magnetico e del ferromagnetismo dovuto all'anisotropia magnetica conica.

Questa scoperta apre un nuovo regno di possibilità nella scienza dei materiali e nella fisica fondamentale. Mette alla prova la nostra comprensione dei fenomeni magnetici e solleva interrogativi sui limiti dei teoremi stabiliti. Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire i meccanismi sottostanti che guidano questo sorprendente effetto Hall. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Communications.

Mentre gli scienziati continuano a studiare questo fenomeno, diventa chiaro che la nostra conoscenza dell’effetto Hall è lungi dall’essere completa. Questa ricerca non solo amplia la nostra comprensione dei fenomeni del magnetotrasporto, ma evidenzia anche l’importanza di sfidare le teorie consolidate per scoprire nuove frontiere scientifiche.