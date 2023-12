Stampa 3D: sbloccare nuove possibilità con la scrittura a inchiostro diretto

Nel mondo della produzione additiva, la stampa 3D ha rivoluzionato il modo in cui vengono create strutture complesse. Attraverso la deposizione strato per strato di materiali utilizzando metodi di progettazione assistita da computer, i ricercatori sono stati in grado di sviluppare geometrie complesse e ben regolate. Questo metodo ha trovato applicazioni in vari campi come la somministrazione di farmaci, la microfluidica e i sistemi di separazione.

Tuttavia, la richiesta di dettagli ad alta risoluzione è stata un fattore limitante nell’uso diffuso della produzione additiva. La scrittura diretta con inchiostro, un metodo basato sulla dispersione, offre una soluzione consentendo la deposizione dei materiali di inchiostro desiderati attraverso un ugello su un substrato. Questa tecnica offre una vasta gamma di materiali stampabili tra cui polimeri, idrogel, ceramica e metalli.

In un recente studio pubblicato su Scientific Reports, un team di ricercatori dell’Università di Uppsala in Svezia ha esplorato il potenziale della scrittura diretta con inchiostro utilizzando acetato di cellulosa come materiale dell’inchiostro. L’acetato di cellulosa, un polimero bioattivo, è rinnovabile, degradabile e abbondante, il che lo rende una scelta interessante per le applicazioni di stampa 3D.

Il team ha studiato vari fattori che influenzano il processo di stampa, come le dimensioni degli ugelli, la composizione dell'inchiostro e le proprietà di bagnatura. Studiando l'influenza delle dimensioni degli ugelli, sono stati in grado di ottenere una risoluzione dei dettagli a livello di micron nelle strutture stampate. Per preparare gli ugelli sono stati utilizzati capillari di vetro borosilicato e l'inchiostro è stato accuratamente formulato per riempire la siringa.

Per esplorare le prestazioni dell’inchiostro, il team ha stampato inchiostro di acetato di cellulosa con rapporti diversi su un substrato di vetro non rivestito. Hanno osservato diverse stampabilità e risoluzioni ed hanno esaminato i meccanismi che regolano la dimensione delle strutture stampate. La bagnatura tra l'inchiostro e le superfici ha svolto un ruolo cruciale nel processo di stampa.

Attraverso la ricerca, il team ha dimostrato il potenziale della scrittura diretta con inchiostro con acetato di cellulosa. Comprendendo i fattori che influenzano il processo di stampa, sono stati in grado di progettare e creare architetture complesse. Ciò apre nuove possibilità per l’utilizzo dell’acetato di cellulosa in settori quali la purificazione dell’acqua, la bioseparazione e i dispositivi biomedici.

Lo studio funge da trampolino di lancio verso ulteriori progressi nella scrittura diretta con inchiostro e amplia il regno delle possibilità nella stampa 3D. Con la continua ricerca e innovazione, questa tecnica ha il potenziale per rivoluzionare vari settori e realizzare strutture nuove e progettate in modo intelligente.