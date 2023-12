L'algoritmo identifica le posizioni genomiche della poliadenilazione

Gli scienziati della Northwestern Medicine hanno sviluppato un algoritmo innovativo in grado di identificare le posizioni precise nel genoma in cui avviene la poliadenilazione, un processo genetico cruciale. La poliadenilazione comporta l'aggiunta di nucleotidi all'RNA, stabilizzandoli e preparandoli per la traduzione proteica. Questo processo gioca anche un ruolo nel determinare quando la trascrizione dell’RNA dovrebbe interrompersi, prevenendo un’espressione genica errata. Lo sviluppo dell'algoritmo ha il potenziale per far avanzare la ricerca su malattie e disturbi causati da errori nella trascrizione del DNA.

In precedenza si sapeva poco sui siti specifici di poliadenilazione sul genoma e sui fattori che li influenzano. Tuttavia, i modelli di deep learning creati dai ricercatori hanno fatto luce su questi dettagli cruciali. Utilizzando l'algoritmo, i ricercatori hanno scoperto che i siti di poliadenilazione sono influenzati da vari segnali nelle loro vicinanze. Inoltre, sono riusciti a identificare i siti di poliadenilazione più efficienti e accurati all'interno del genoma umano.

I modelli sviluppati nello studio non solo prevedono i siti di poliadenilazione, ma forniscono anche informazioni su come questi siti sono regolati e sui fattori che contribuiscono alla selezione dei siti di clivaggio. La comprensione di questi processi può potenzialmente portare a interventi terapeutici per correggere gli errori nella poliadenilazione associati alle malattie.

Andando avanti, i ricercatori intendono espandere il loro algoritmo per analizzare i siti di poliadenilazione in altre specie come il pesce zebra, i moscerini della frutta e il lievito. Confrontando i siti di poliadenilazione di diversi organismi, sperano di ottenere una migliore comprensione degli aspetti evolutivi di questi segnali genetici e del loro potenziale contributo a varie malattie.

Questa ricerca innovativa, pubblicata su Nature Communications, è stata sostenuta da sovvenzioni del National Institutes of Health, del fondo Lynn Sage Scholar e del Predoctoral Training Program in Biomedical Data Driven Discovery. I risultati di questo studio aprono la strada a ulteriori progressi nella ricerca genomica e al potenziale sviluppo di terapie mirate per le malattie genetiche.