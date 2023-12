Un nuovo studio rivela che le eruzioni vulcaniche possono verificarsi dopo una dormienza di decine di migliaia di anni

Riepilogo: Secondo un recente studio, i vulcani che sono rimasti inattivi per decine di migliaia di anni possono improvvisamente riattivarsi, rappresentando una nuova minaccia per le aree circostanti. I ricercatori dell’Università ELTE Eötvös Loránd e del gruppo di ricerca sulla vulcanologia HUN-REN-ELTE, insieme a colleghi europei, hanno condotto lo studio concentrandosi sul Ciomadul, il vulcano più giovane della regione dei Carpazi-Pannoni in Romania. Studiando i minerali che formano le rocce, gli scienziati sono stati in grado di identificare i segni che precedono le eruzioni improvvise e ottenere informazioni sulla valutazione del rischio vulcanico.

Titolo: I vulcani possono risvegliarsi dopo un sonno profondo, rivela un nuovo studio

Gli scienziati hanno scoperto che anche dopo essere rimasti inattivi per migliaia di anni, i vulcani possono risvegliarsi e rappresentare una minaccia significativa per le aree circostanti. Sconvolgendo le conoscenze convenzionali, un recente studio ha studiato il vulcano più giovane, il Ciomadul, facendo luce sui fattori che portano alle eruzioni esplosive. La ricerca, condotta da scienziati ungheresi in collaborazione con colleghi europei, mirava a svelare i segni che precedono queste improvvise esplosioni vulcaniche.

L'enigmatico Ciomadul, che ha vissuto numerose fasi dormienti nel corso delle epoche, ha recentemente mostrato riattivazioni. "Si sono formati da eruzioni più pericolose ed esplosive rispetto al precedente episodio attivo", ha condiviso Barbara Cserép, dottoranda presso l'ELTE. “Quindi, è importante sapere qual è stata la ragione di questo cambiamento nello stile dell’eruzione”.

Gli scienziati hanno approfondito lo studio dei minerali che formano le rocce per comprendere la causa di queste eruzioni e i fattori sottostanti che ne dettano lo stile. È stato esaminato attentamente l'anfibolo, un minerale importante che offre informazioni sulle condizioni del magma. Le variazioni nella sua composizione hanno fornito indizi cruciali sull’afflusso di magmi di ricarica a temperatura più elevata, influenzando in definitiva l’esplosività delle eruzioni.

Le eruzioni del Ciomadul sono state imprevedibili e violente, evidenziando la necessità di una comprensione più profonda dei rischi vulcanici e di migliori previsioni sulle eruzioni. Sebbene la ricerca non indichi un risveglio immediato del Ciomadul, sottolinea il potenziale di una rapida riattivazione quando si accumula magma caldo e idratato. Conducendo studi petrologici quantitativi sui vulcani, gli scienziati possono migliorare la valutazione del rischio vulcanico e prevedere meglio le eruzioni, anche nei vulcani dormienti da lungo tempo.

La ricerca senza precedenti condotta su Ciomadul ha attirato una notevole attenzione internazionale, segnando un significativo passo avanti nello studio e nella valutazione dei vulcani dormienti da lungo tempo. Lo studio, pubblicato su Contributions to Mineralogy and Petrology, offre preziose informazioni sulla fase dormiente dei vulcani e sul potenziale di eruzioni inaspettate.