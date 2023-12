Il clima della Terra: uno sguardo al passato e un monito per il futuro

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science fornisce una comprensione più profonda della storia del clima della Terra e fa luce sui cambiamenti senza precedenti che si verificano oggi. Condotto da un consorzio di 80 ricercatori in 16 paesi, lo studio rivela che l’ultima volta che i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera hanno raggiunto i livelli attuali causati dall’uomo è stato circa 14 milioni di anni fa.

Invece di raccogliere nuovi dati, i ricercatori hanno analizzato le impronte biologiche e geochimiche degli ultimi 66 milioni di anni per ricostruire la documentazione storica della CO2 con notevole precisione. Hanno scoperto che l’aria conteneva 420 parti per milione (ppm) di anidride carbonica durante un periodo compreso tra 14 e 16 milioni di anni fa, molto più indietro nel tempo di quanto suggerito da analisi precedenti.

Le implicazioni di questi risultati sono significative. Le attività umane hanno già aumentato l’anidride carbonica atmosferica di circa il 50% rispetto ai livelli preindustriali, portando ad un aumento delle temperature globali. Se le emissioni di CO2 continuassero ad aumentare, le proiezioni indicano che potremmo raggiungere tra 600 e 800 ppm entro il 2100. Questi livelli sono stati osservati per l’ultima volta 30-40 milioni di anni fa durante l’epoca dell’Eocene, un periodo in cui l’Antartide era libera dai ghiacci e la Terra il clima e gli ecosistemi erano drammaticamente diversi.

Lo studio offre informazioni sulle conseguenze a lungo termine dell’aumento dei livelli di CO2. Si prevede che un raddoppio della CO2 provocherà un riscaldamento del pianeta di 5-8 gradi Celsius, ma nell’arco di centinaia di migliaia di anni. Questo aumento della temperatura avrebbe effetti a cascata sui sistemi terrestri, come lo scioglimento delle calotte polari, che amplificherebbe ulteriormente il riscaldamento globale.

L'autore principale Baerbel Hoenisch sottolinea la rilevanza di questi risultati per i politici. I dati sul carbonio rivelano che 2 milioni di anni fa si verificò un rapido rilascio di CO56, causando cambiamenti ecologici significativi che persistettero per circa 150,000 anni. A meno che non vengano adottate misure efficaci per sequestrare l’anidride carbonica e ridurre presto le emissioni, lo studio sottolinea che ci troviamo di fronte a un lungo periodo in cui dovremo sopportare gravi conseguenze climatiche.

Questo studio esaustivo serve a ricordare duramente che le attività umane stanno causando cambiamenti senza precedenti nel clima della Terra. Il consenso della comunità scientifica su questo tema si riflette ora ampiamente in questa ricerca, che evidenzia l’urgente necessità di un’azione immediata per mitigare l’impatto delle emissioni di gas serra per il bene del futuro del nostro pianeta.