I modelli di machine learning rivoluzionano il calcolo delle strutture degli stati di transizione nelle reazioni chimiche

I ricercatori del MIT hanno sviluppato un approccio innovativo che utilizza l’apprendimento automatico per calcolare le strutture degli stati di transizione nelle reazioni chimiche. Questo metodo alternativo è significativamente più veloce delle tradizionali tecniche di chimica quantistica e impiega solo pochi secondi per generare risultati. Le strutture degli stati di transizione svolgono un ruolo cruciale nella progettazione dei catalizzatori e nella comprensione delle trasformazioni naturali all'interno dei sistemi chimici. La probabilità che si verifichi una reazione chimica dipende dalla probabilità che si formi lo stato di transizione. In precedenza, per calcolare gli stati di transizione veniva utilizzata la teoria del funzionale della densità, un metodo della chimica quantistica. Tuttavia, questo approccio è impegnativo dal punto di vista computazionale e richiede molto tempo, spesso impiegando diverse ore o giorni per un singolo calcolo. Alcuni scienziati hanno esplorato modelli di apprendimento automatico per scoprire strutture di stati di transizione, ma questi modelli richiedevano che i reagenti mantenessero lo stesso orientamento, aumentando il tempo di calcolo.

Il gruppo di ricerca del MIT ha sviluppato un nuovo approccio computazionale che ha consentito la rappresentazione di due reagenti in qualsiasi orientamento arbitrario l'uno rispetto all'altro. Ciò è stato ottenuto utilizzando un modello di diffusione che apprende i processi più probabili per generare il risultato desiderato. I ricercatori hanno addestrato il loro modello utilizzando strutture di reagenti, prodotti e stati di transizione calcolati attraverso metodi di calcolo quantistico. Il modello è stato poi testato su nuove reazioni, generando con precisione strutture di stato di transizione entro 0.08 angstrom rispetto a quelle prodotte dalle tecniche quantistiche.

I vantaggi di questo approccio al machine learning sono evidenti nella sua velocità e scalabilità. Mentre i metodi tradizionali consentono la generazione solo di pochi stati di transizione, il nuovo modello può generarne migliaia nello stesso arco di tempo. I ricercatori stanno ora cercando di espandere il modello per incorporare catalizzatori ed esplorare il loro impatto sulla velocità di reazione. Questo progresso ha il potenziale per rivoluzionare vari campi, come la sintesi farmaceutica e la comprensione dei primi anni di vita sulla Terra. Secondo il professor Jan Halborg Jensen dell'Università di Copenaghen, questo metodo rappresenta un significativo passo avanti nella previsione della reattività chimica e supera le sfide legate all'automazione dell'identificazione degli stati di transizione.