Il nuovo atlante delle cellule cerebrali rivoluziona la ricerca neuroscientifica

Con un risultato rivoluzionario, un team di ricercatori provenienti da vari paesi è riuscito a creare un atlante cellulare completo di un intero cervello di mammifero. L’atlante cellulare, che si concentra sul cervello del topo, offre informazioni dettagliate su oltre 32 milioni di cellule, compresi i loro tipi, posizioni, profili molecolari e connettività. Questa impresa senza precedenti fornisce preziose informazioni sul funzionamento interno del cervello del topo, un modello ampiamente utilizzato nella ricerca neuroscientifica.

Comprendere l'organizzazione e il funzionamento dei circuiti cerebrali è fondamentale per comprendere il cervello umano e sviluppare trattamenti per i disturbi mentali e neurologici. Il nuovo atlante cellulare, finanziato dalla BRAIN Initiative® del National Institutes of Health, pone le basi per il progresso delle terapie di precisione per tali condizioni.

L'atlante comprende dati strutturali, trascrittomici ed epigenetici, che fungono da modello per comprendere le operazioni e le funzioni dei circuiti cerebrali. Descrive i tipi di cellule in diverse regioni del cervello del topo, fornisce un ampio catalogo di letture di geni ed esplora migliaia di singoli gruppi di cellule. Inoltre, l’atlante caratterizza le modificazioni epigenetiche delle cellule, facendo luce su vari tipi di cellule cerebrali.

Inoltre, l’atlante include informazioni sui neurotrasmettitori e sui neuropeptidi utilizzati dalle diverse cellule e sulle loro relazioni all’interno del cervello. Questi dati offrono approfondimenti sui segnali chimici responsabili delle operazioni dei circuiti cerebrali e della funzionalità cerebrale complessiva.

Questo sforzo di collaborazione, composto da dieci studi pubblicati su Nature, rappresenta un risultato monumentale consentito dall’iniziativa NIH BRAIN. Il successo di questo atlante cellulare getta le basi per lo sviluppo di mappe simili del cervello umano e del cervello dei primati non umani, spingendo ulteriormente la nostra comprensione della struttura e della funzione del cervello.

I ricercatori stanno ora avviando la fase successiva dell’iniziativa NIH BRAIN, nota come BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN). Questo progetto trasformativo mira a rivoluzionare la ricerca neuroscientifica comprendendo in modo completo le cellule e le funzioni cellulari del cervello dei mammiferi. Gli sforzi di BICAN, insieme ad altri progetti su larga scala, apriranno la strada a scoperte rivoluzionarie nel trattamento dei disturbi cerebrali e alla scoperta dei principi fondamentali alla base del comportamento.