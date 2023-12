Le iniezioni saline per la tendinopatia calcifica della spalla non mostrano alcun vantaggio significativo rispetto al placebo

Un recente studio clinico pubblicato su The BMJ mette in discussione l’efficacia delle iniezioni saline combinate con il lavaggio ecoguidato per il trattamento della tendinopatia calcifica della spalla. Lo studio, che ha confrontato il trattamento con un placebo, non ha riscontrato alcun vantaggio significativo delle iniezioni saline per questa condizione dolorosa derivante dall'accumulo di calcio nei tendini della cuffia dei rotatori della spalla.

Lo studio, condotto da ricercatori norvegesi e svedesi, ha incluso 218 adulti con sintomi di tendinopatia calcifica persistente. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a tre gruppi di trattamento: lavaggio più iniezione di steroidi, lavaggio simulato più iniezione di steroidi o trattamento simulato. Dopo il trattamento, a tutti i pazienti è stato chiesto di seguire un programma di esercizi a casa.

La principale misura di interesse era l'intensità del dolore e la disabilità funzionale sull'Oxford Spalla Score riportata dai pazienti a vari intervalli fino a 24 mesi. Lo studio non ha riscontrato differenze significative nel dolore e nella limitazione funzionale tra i tre gruppi di trattamento al termine dei quattro mesi. Anche i pazienti i cui depositi di calcio erano scomparsi hanno ottenuto punteggi simili, mettendo in dubbio la convinzione che la dissoluzione del calcio risolva i sintomi.

Mentre i gruppi che hanno ricevuto un’iniezione di steroidi hanno riportato un migliore sollievo dal dolore a breve termine, i miglioramenti non sono stati diversi rispetto al gruppo fittizio a quattro mesi. I ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori indagini e approcci alternativi per il trattamento della tendinopatia calcifica.

I limiti dello studio includono l'assenza di un gruppo senza trattamento e la dipendenza da autovalutazioni soggettive. Tuttavia, il disegno in doppio cieco a tre bracci ha consentito ai ricercatori di valutare il reale effetto clinico del trattamento attivo.

Gli studi futuri dovrebbero esplorare trattamenti alternativi, come programmi di fisioterapia su misura, e includere un gruppo senza trattamento per valutare il decorso naturale della tendinopatia calcifica. I ricercatori suggeriscono che i sistemi di classificazione ecografica siano utilizzati per prevedere meglio la risposta al trattamento.

Sebbene lo studio metta in discussione le attuali linee guida terapeutiche per la tendinopatia calcifica, i ricercatori mettono in guardia dal concludere prematuramente che il lavaggio ecoguidato o le iniezioni di steroidi non hanno alcun ruolo nel suo trattamento. Raccomandano che questi risultati siano utilizzati per informare le discussioni con i pazienti e fornire rassicurazione sul fatto che il tempo può aiutare e che i corticosteroidi possono offrire un sollievo temporaneo dal dolore.