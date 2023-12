Scioglimento dell'idrato di metano: una minaccia per il cambiamento climatico

Un recente studio condotto da un gruppo di ricerca internazionale ha rivelato che il metano congelato, noto come idrato di metano o “ghiaccio di fuoco”, è a rischio di scioglimento a causa dei cambiamenti climatici. Questo processo di fusione potrebbe comportare il rilascio di grandi quantità di metano nell’oceano e nell’atmosfera, contribuendo in definitiva al riscaldamento globale.

L'idrato di metano è una sostanza simile al ghiaccio che si trova sotto il fondo dell'oceano. Contiene grandi quantità di metano, un potente gas serra. Mentre gli oceani si riscaldano a causa dei cambiamenti climatici, gli idrati si sciolgono, rilasciando metano nell’ambiente. Questo processo, noto come dissociazione, si aggiunge alle emissioni complessive di gas serra, esacerbando l’impatto del cambiamento climatico.

I ricercatori hanno utilizzato tecniche avanzate di imaging sismico tridimensionale per esaminare una porzione dissociata di idrato di metano al largo della costa della Mauritania, nell’Africa nordoccidentale. Hanno scoperto che il metano dissociato aveva percorso una distanza significativa di oltre 40 chilometri, fuoriuscendo attraverso rientranze sul fondo del mare note come pockmarks.

“Questa è una scoperta importante. Finora, gli sforzi di ricerca si sono concentrati sulle parti più superficiali della zona di stabilità degli idrati, perché pensavamo che solo questa parte fosse sensibile alle variazioni climatiche”, afferma il dott. Christian Berndt, capo dell’unità di ricerca Geodinamica marina presso GEOMAR. “I nuovi dati mostrano chiaramente che volumi molto maggiori di metano possono essere liberati dagli idrati marini, e dobbiamo davvero andare a fondo di questo per comprendere meglio il ruolo degli idrati nel sistema climatico”.

Il metano è il secondo gas serra di origine antropica più significativo dopo l’anidride carbonica. Secondo la US Environmental Protection Agency, rappresenta circa il 16% delle emissioni globali di gas serra. I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per prevedere e mitigare gli effetti del metano sul cambiamento climatico.

Il gruppo di ricerca prevede di continuare le proprie indagini per identificare ulteriori bocche di metano e prevedere le posizioni di potenziali infiltrazioni di metano mentre il pianeta continua a riscaldarsi. Stanno anche pianificando una spedizione scientifica per scavare nei butteri e stabilire una connessione più stretta tra queste formazioni e i passati periodi di riscaldamento climatico.

In conclusione, lo studio evidenzia la vulnerabilità dell’idrato di metano ai cambiamenti climatici e le potenziali conseguenze del suo scioglimento. Ulteriori ricerche sono cruciali per comprendere il ruolo degli idrati nel sistema climatico e per sviluppare strategie efficaci per mitigare l’impatto del metano sui cambiamenti climatici.