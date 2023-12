I cambiamenti climatici potrebbero portare al rilascio di metano intrappolato negli oceani

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università di Newcastle, nel Regno Unito, ha scoperto che il cambiamento climatico potrebbe comportare il rilascio di metano, un potente gas serra, dal metano congelato intrappolato negli oceani. Quando il ghiaccio e il metano congelato si sciolgono, il metano si sposta dalle parti più profonde della scarpata continentale fino al bordo della piattaforma sottomarina. I ricercatori hanno scoperto una sacca di metano rilasciato che si era spostata di circa 25 miglia. Ciò indica che una maggiore quantità di metano potrebbe essere potenzialmente vulnerabile e rilasciata nell’atmosfera a causa del riscaldamento climatico.

In precedenza, gli scienziati credevano che l’idrato di metano, la struttura simile al ghiaccio che contiene metano, non fosse suscettibile al riscaldamento climatico. Tuttavia, questo studio dimostra che una parte di esso è effettivamente vulnerabile. L'idrato di metano, trovato sepolto nel fondo dell'oceano, si scioglie quando gli oceani si riscaldano, portando al rilascio di metano negli oceani e nell'atmosfera. Il metano è il secondo gas serra più abbondante causato dalle attività umane dopo l’anidride carbonica.

I ricercatori si sono concentrati sul rilascio di metano dalla base della zona di stabilità degli idrati, che si trova più in profondità sott’acqua. La maggior parte degli studi precedenti hanno indagato solo sulle aree in cui è presente una piccola porzione degli idrati di metano globali. Esaminando la porzione di idrato che si è dissociata a causa del riscaldamento del clima al largo delle coste della Mauritania, nell'Africa nordoccidentale, gli scienziati hanno utilizzato tecniche di imaging sismico per comprendere il rilascio di metano. Hanno scoperto che il metano dissociato era migrato per oltre 40 chilometri ed era stato rilasciato attraverso depressioni sottomarine chiamate pockmarks durante i periodi caldi passati.

“Questa è una scoperta importante. I nuovi dati mostrano chiaramente che volumi molto maggiori di metano possono essere liberati dagli idrati marini, e dobbiamo davvero andare a fondo per comprendere meglio il ruolo degli idrati nel sistema climatico”, ha commentato Christian Berndt, responsabile della ricerca. Unità di Geodinamica Marina presso GEOMAR a Kiel, Germania.

Comprendere l’impatto del metano sui cambiamenti climatici è fondamentale per la previsione e la mitigazione. Sono necessarie ulteriori ricerche in quest’area per comprendere appieno le potenziali conseguenze del rilascio di metano dalle strutture sottomarine ghiacciate.