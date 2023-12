Nuova scoperta: il telescopio cinese FAST svela un vasto catalogo di sorgenti HI

I ricercatori cinesi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria con l’aiuto del radiotelescopio sferico FAST (Fast) cinese con apertura di cinquecento metri. Hanno costruito il catalogo di alta qualità più vasto mai realizzato di fonti di idrogeno neutro (HI) oltre la nostra Galassia. Questo risultato ha superato di gran lunga lo stato attuale delle conoscenze sia in termini di quantità che di qualità.

Conosciuto come FAST All Sky HI Survey (FASHI), il completamento di questo progetto ha richiesto solo tre anni, da agosto 2020 a giugno 2023. L'indagine ha coperto circa 7,600 gradi quadrati del cielo, rivelando ben 41,741 sorgenti HI. Questa vasta dimensione del campione rappresenta un significativo passo avanti nella comprensione della composizione e della struttura delle galassie.

L'idrogeno, l'elemento più abbondante nell'universo, svolge un ruolo cruciale nella formazione e nell'evoluzione delle galassie. All’interno delle galassie a disco, HI funge da componente vitale del mezzo interstellare. Catalogando un gran numero di sorgenti HI, gli scienziati ottengono preziose informazioni sulla dinamica e sulle proprietà delle galassie.

FAST, con la sua notevole sensibilità e risoluzione, si è rivelato uno strumento potente per questa indagine. Rispetto alle precedenti indagini HI, FAST offre una risoluzione spettrale e spaziale più elevata, una copertura più ampia e una qualità dei dati più affidabile. Le sue capacità consentono il rilevamento di segnali HI deboli e deboli che prima erano inaccessibili ai ricercatori.

Il gruppo di ricerca dietro questo progetto innovativo ha generosamente condiviso i dati osservativi acquisiti da FAST con ricercatori di tutto il mondo. Questi dati hanno un immenso potenziale per affrontare una vasta gamma di indagini astrofisiche, tra cui la natura della materia oscura, l’esistenza di galassie deboli e sconosciute, nonché la struttura e l’evoluzione del cosmo.

I risultati di questa monumentale indagine sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista SCIENCE CHINA Physics, Mechanics and Astronomy. Tra i contributori dello studio figurano ricercatori dell'Università di Guizhou, degli Osservatori Astronomici Nazionali dell'Accademia Cinese delle Scienze e dell'Università di Pechino.

Dal suo lancio ufficiale l’11 gennaio 2020, FAST si è dimostrato il più grande radiotelescopio a parabola singola al mondo. Con un'area di accoglienza pari a 30 campi da calcio standard, le sue capacità continuano a stupire la comunità scientifica. Situato nella depressione carsica naturalmente profonda e rotonda della provincia di Guizhou, nella Cina sudoccidentale, FAST rappresenta un faro dell'impegno della Cina nell'estendere i confini della ricerca astronomica.