Topi mummificati sfidano le aspettative e sopravvivono in condizioni estreme

Un recente studio pubblicato sulla rivista Current Biology ha rivelato una scoperta sorprendente: topi mummificati trovati su vulcani andini ad alta quota. Questi risultati mettono alla prova la nostra comprensione dei limiti fisiologici della vita dei vertebrati e hanno stimolato ulteriori ricerche sui meccanismi di sopravvivenza di questi topi resilienti.

Le alte vette della Puna de Atacama, situata tra Cile e Argentina, ricordano le dure condizioni di Marte. Con un'atmosfera sparsa e temperature gelide, in precedenza si pensava che queste vette fossero inabitabili per i mammiferi. Tuttavia, i ricercatori si sono imbattuti nel primo topo mummificato sulla cima del Volcán Salín, rompendo questa percezione.

L’autore senior Jay Storz dell’Università del Nebraska, Lincoln, ha espresso sorpresa per la scoperta, affermando: “Il fatto che i topi vivano effettivamente a tali altitudini dimostra che abbiamo sottovalutato le tolleranze fisiologiche dei piccoli mammiferi”. Ciò mette in discussione la convinzione che solo gli alpinisti ben allenati possano sopravvivere ad altitudini estreme.

Ulteriori esplorazioni da parte dei ricercatori hanno portato alla luce altri sette topi mummificati sulla stessa cima, portandoli a cercare sistematicamente sulle cime di altri vulcani andini. In totale, hanno scoperto 13 topi mummificati su più vulcani sopra i 6,000 metri, alcuni accompagnati da resti scheletrici di altri topi.

La datazione al radiocarbonio ha rivelato che questi topi mummificati avevano al massimo solo pochi decenni, con alcuni potenzialmente risalenti a 350 anni fa. L'analisi genetica li ha identificati come una specie di topo dalle orecchie a foglia chiamato Phyllotis vaccarum, tipicamente presente ad altitudini più basse.

La scoperta solleva diverse domande riguardanti la vita dei mammiferi in alta quota. I ricercatori stanno ora esaminando i tratti fisiologici che potrebbero consentire a questi topi d’alta quota di sopravvivere in condizioni di basso ossigeno. Sono in corso esperimenti su topi in cattività raccolti ad alta quota, mentre continuano le indagini alpinistiche sulle vette andine in Argentina, Bolivia e Cile.

Come ha sottolineato Jay Storz, “Continuiamo a fare nuove sorprendenti scoperte sull’ecologia degli ambienti estremi ad alta quota”. Questa ricerca innovativa fa luce sulla straordinaria resilienza di questi topi e apre le porte a ulteriori indagini sui limiti della sopravvivenza dei vertebrati.