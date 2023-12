Uno studio rileva che i gatti prendono il comando nei giochi di recupero

Un recente sondaggio condotto da Jemma Forman, Elizabeth Renner e David Leavens ha fatto luce sull'affascinante comportamento dei gatti quando si tratta di giocare a prendere. Contrariamente alla credenza popolare, lo studio ha scoperto che la maggior parte dei gatti che si dedicano a questa attività giocosa lo fanno senza alcuna formazione esplicita da parte dei loro proprietari. Dei 924 proprietari di gatti intervistati, uno sbalorditivo 94% ha riferito che i loro compagni felini hanno iniziato a giocare a riportare da soli, senza alcuna guida o istruzione.

L’indagine ha anche evidenziato la vasta gamma di oggetti che i gatti preferiscono andare a prendere. Mentre alcuni proprietari hanno segnalato l’uso di giocattoli per gatti, una maggioranza significativa di gatti ha mostrato una preferenza per oggetti domestici di uso quotidiano come elastici per capelli e parti di bottiglie. Sorprendentemente, solo una piccola percentuale di gatti che giocavano a prendere vivevano con altri animali noti per avere questo comportamento, come cani o altri gatti.

È interessante notare che l'indagine ha rivelato che i gatti tendono a prendere il comando nei giochi di recupero. Iniziano e terminano i giochi più frequentemente dei loro proprietari e tendono anche a giocare a recuperare per periodi di tempo più lunghi quando sono loro stessi ad avviare il gioco. Ciò suggerisce che i gatti hanno un certo livello di controllo su questa attività e possono continuare a giocare finché i proprietari non decidono di terminarla.

Lo studio ha anche scoperto variazioni individuali nei comportamenti di recupero dei gatti. I gatti mostravano preferenze per specifici membri della loro famiglia con cui giocare a prendere, determinati oggetti da prendere e persino luoghi particolari all'interno della casa in cui il gioco avrebbe avuto luogo.

Nel complesso, questa ricerca fornisce preziose informazioni sulla natura giocosa dei nostri amici felini e sulla loro capacità di impegnarsi in modo indipendente in giochi di recupero. Aggiunge un ulteriore livello di comprensione ai comportamenti complessi e intriganti dei gatti, ricordandoci ancora una volta le creature affascinanti che sono.