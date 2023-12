Nuove linee guida per il CRIL Journal of International Law and Policy Submissions

Il CRIL Journal of International Law and Policy è stato recentemente sottoposto a un rebranding e ora accetta contributi basati su un'ampia gamma di argomenti contemporanei nel campo del diritto e della politica internazionale. La rivista incoraggia gli autori ad adottare un approccio interdisciplinare ed esplorare qualsiasi area relativa al diritto e alla politica internazionale.

Per garantire la qualità e la chiarezza delle proposte, la rivista ha introdotto nuove linee guida per gli autori. I contributi possono rientrare in quattro categorie: articoli lunghi, articoli brevi, casi di studio/note di casi e recensioni di libri. I limiti delle parole per ciascuna categoria sono chiaramente definiti e si ricorda agli autori che tali limiti escludono le note a piè di pagina e l'abstract.

In termini di standard di citazione, la rivista si aspetta che gli autori aderiscano allo Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) dell’Università di Oxford, 4a edizione. Dovrebbero essere evitate note a piè di pagina parlanti o sostanziali e non sarà accettato l'uso di note di chiusura o collegamenti ipertestuali.

È consentita la co-paternità per un massimo di due autori e all'inizio dell'invio deve essere incluso un abstract strutturato di 250-300 parole. L'abstract dovrebbe fornire una panoramica della struttura e dell'essenza del manoscritto.

Per inviare il proprio lavoro gli autori devono utilizzare il Google Form disponibile sul sito della rivista o su piattaforme specifiche dove è stato pubblicato un Call for Papers. La scadenza per la presentazione per il ciclo attuale è il 30 settembre 2021. I manoscritti devono essere in formato .doc o .docx e compatibili con Microsoft Word 2007 o versione successiva.

Per garantire un processo di revisione equo e imparziale, il documento inviato non deve contenere alcuna informazione identificativa sull'autore/i. Il mancato rispetto delle linee guida può comportare il rifiuto o la richiesta di modifiche.

Per quanto riguarda l'impaginazione e le linee guida stilistiche, agli autori vengono fornite istruzioni specifiche riguardanti intestazioni, caratteri, spaziatura e margini. Dovrebbe essere seguito il sistema di ortografia britannico, preferendo -ise e -isation a -ize e -ization.

I manoscritti inviati saranno sottoposti a una revisione preliminare per verificarne l'originalità e il plagio. La corretta citazione delle autorità è essenziale e qualsiasi caso di plagio, inclusa la parafrasi senza citazioni appropriate, comporterà il rifiuto. La fase di revisione del contenuto valuterà la grammatica e il linguaggio, la coerenza strutturale e logica, la rilevanza contemporanea, il contributo alla letteratura esistente, la ricerca e la referenziazione. I manoscritti che superano questa fase saranno sottoposti a peer review.

Per ulteriori informazioni e la brochure dettagliata si rimanda al link fornito.