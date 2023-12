Nuova crescita nelle sequoie della California: una rivelazione nello stoccaggio del carbonio

By

Uno studio innovativo ha rivelato che dopo un devastante incendio che ha devastato il Big Basin Redwood State Park in California, gli iconici alberi di sequoia hanno mostrato una sorprendente capacità di germogliare una nuova crescita. Contrariamente a quanto si credeva in precedenza, la nuova crescita non si è basata esclusivamente sulle recenti riserve di carbonio. Invece, gli alberi hanno attinto ad antiche riserve di carbonio e ai tessuti delle gemme che si erano formati secoli fa.

Lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista Nature Plants, ha analizzato i germogli degli alberi di sequoia bruciati. Utilizzando una forma di datazione al radiocarbonio, i ricercatori sono stati in grado di determinare con precisione l’età del carbonio utilizzato per la nuova crescita. Hanno scoperto che gli alberi utilizzavano riserve di carbonio risalenti a 50-100 anni fa, rendendo queste osservazioni i più antichi esempi conosciuti di riserve di carbonio utilizzate per la crescita.

Per comprendere questo processo, i ricercatori hanno confrontato le riserve di carbonio degli alberi con i conti correnti e di risparmio. Il carbonio più nuovo viene assorbito e utilizzato più rapidamente, mentre il carbonio più vecchio viene conservato e lasciato relativamente intatto. La nuova crescita germogliò da germogli precedentemente dormienti che si erano formati quando gli alberi erano ancora alberelli, alcuni risalenti a 2,000 anni fa.

Questi risultati hanno implicazioni significative per la resilienza delle sequoie agli incendi. Con la crescente frequenza di eventi meteorologici estremi dovuti ai cambiamenti climatici, comprendere i meccanismi di sopravvivenza di questi alberi iconici è fondamentale. Gli alberi di sequoia non solo possiedono una corteccia spessa e un'altezza estrema, ma hanno anche la capacità unica di attingere ad antiche riserve di carbonio, rendendoli incredibilmente resistenti agli incendi.

Inoltre, questo studio evidenzia l’importanza di studiare il modo in cui le diverse specie di alberi immagazzinano il carbonio nel tempo. Gli alberi svolgono un ruolo fondamentale agendo come pozzi di carbonio, assorbendo l’anidride carbonica dall’atmosfera e convertendola in biomassa o riserve di energia. Comprendere questi meccanismi è essenziale per affrontare le emissioni globali di carbonio e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici.

Andando avanti, i ricercatori mirano a studiare altre specie di alberi grandi e antichi, come la sequoia gigante, per ottenere maggiori informazioni sulle loro capacità di stoccaggio del carbonio. Svelando i segreti di questi antichi giganti, possiamo acquisire una comprensione più profonda del ruolo vitale che gli alberi svolgono nel nostro ecosistema e lavorare per un futuro più sostenibile.