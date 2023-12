Il ghiacciaio Cadman in Antartide si restringe di 8 chilometri in poco più di 2 anni

By

Le immagini satellitari hanno mostrato che il ghiacciaio Cadman, nella penisola antartica occidentale, ha subito uno spostamento significativo, ritirandosi di otto chilometri in un periodo di soli due anni e mezzo. Questi risultati sono stati rivelati in uno studio condotto dal glaciologo Benjamin Wallis dell’Università di Leeds, che ha utilizzato dati satellitari per monitorare il ghiacciaio.

Il crollo della piattaforma di ghiaccio all'estremità del ghiacciaio ha contribuito al suo ritiro. I ricercatori hanno scoperto che le condizioni oceaniche più calde che circondano il ghiacciaio hanno causato l’assottigliamento della piattaforma di ghiaccio e la perdita di terra. Se la piattaforma di ghiaccio fosse rimasta intatta, avrebbe rallentato il movimento del ghiacciaio verso il mare. Invece, la velocità del flusso del ghiacciaio è raddoppiata, determinando un maggiore scarico di ghiaccio nell’oceano attraverso il distacco degli iceberg.

"La velocità con cui Cadman è passato dall'essere un ghiacciaio stabile a uno che ha subito una significativa perdita di ghiaccio è stata sorprendente", ha affermato Wallis, evidenziando il rapido deterioramento osservato. I ghiacciai vicini, tuttavia, non sono stati colpiti in modo così significativo. Wallis ha sottolineato la risposta unica di questi ghiacciai, offrendo preziose informazioni sui potenziali impatti del cambiamento climatico nella regione polare.

Il ghiacciaio Cadman è ora in uno stato di “sostanziale squilibrio dinamico”, con l’elevazione del ghiaccio che diminuisce ad un ritmo di circa 20 metri all’anno. I ricercatori hanno stimato che ogni anno circa 2.16 miliardi di tonnellate di ghiaccio vengono scaricate nell’oceano.

Per raggiungere queste conclusioni, gli scienziati hanno integrato i dati di nove missioni satellitari nell'arco di tre decenni, insieme a misurazioni oceanografiche in situ. Questo monitoraggio a lungo termine è fondamentale per comprendere e prevedere gli effetti del cambiamento climatico.

Lo studio, intitolato “Il riscaldamento dell’oceano guida una rapida attivazione dinamica dei ghiacciai che terminano i mari nella penisola antartica occidentale”, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications il 28 novembre.

Mentre alcuni ghiacciai vicini sono rimasti stabili a causa della presenza di dorsali sottomarine che deviano i canali di acqua più calda, i ricercatori hanno avvertito che l’aumento delle temperature oceaniche potrebbe mettere a repentaglio la capacità protettiva di queste dorsali. L’instabilità del ghiacciaio Cadman fornisce un’ulteriore prova della vulnerabilità dei ghiacciai antartici ai rapidi cambiamenti e alla significativa perdita di ghiaccio.

