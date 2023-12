Brillante in viola e verde: esplorare l'enigma del fenomeno STEVE

Noi esseri umani spesso crediamo di comprendere le complessità della natura, solo per poi rimanere umiliati dalle sue misteriose sorprese. È il caso delle maestose luci che dipingono il cielo nei toni del verde e del viola. Anche se potremmo aver pensato che questi nastri eterei fossero aurore, una recente rivelazione ha mandato in frantumi le nostre nozioni preconcette. Permettici di presentarti il ​​fenomeno noto come STEVE, o Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.

Contrariamente alla credenza popolare, le luci viola e verdi che abbelliscono l’emisfero settentrionale non sono aurore tradizionali. Sono invece il risultato dell'incantevole presenza di STEVE. Questo fenomeno ottico atmosferico ha catturato l'attenzione degli osservatori e degli appassionati dell'aurora nel 2016, che lo hanno battezzato con il nome Steve. Tuttavia, le prove suggeriscono che le osservazioni di Steve potrebbero risalire al 1705. A quel tempo, la sua vera natura rimaneva un enigma sconcertante che confondeva molti.

Solo i membri del gruppo Facebook Alberta Aurora Chasers si sono riuniti per identificare e dare un nome accurato al fenomeno. Definito un “arco di protoni”, Steve è stato attribuito a un’aurora di protoni. Gli appassionati scoprirono presto che queste luci affascinanti non erano solo belle ma anche una manifestazione di particelle cariche provenienti dal Sole che interagiscono con il campo magnetico terrestre.

Dalla sua scoperta, Steve è stato avvistato in varie località, tra cui Regno Unito, Canada, Alaska, stati settentrionali degli Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Il fenomeno si manifesta come un arco stretto che si estende per centinaia o migliaia di chilometri, solitamente allineato est-ovest, e dura da 20 minuti a un'ora. Curiosamente, Steve viene osservato solo quando è presente un'aurora, sebbene non sia un'aurora normale. Gli scienziati propongono che consista in un flusso di particelle estremamente calde in rapido movimento, noto come deriva ionica sub-aurorale o SAID.

Mentre la Terra si avventura in un periodo di intensa attività solare noto come massimo solare, le opportunità di assistere ad accattivanti spettacoli celesti come quello di Steve aumenteranno. Questo ciclo solare si verifica circa ogni 11 anni, offrendo agli spettatori la possibilità di ammirare queste luci danzanti anche a latitudini più basse. Sebbene Steve possa essere osservato meglio attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica, apparendo come una debole scia di condensazione che attraversa il cielo, può anche essere visto ad occhio nudo, anche se facilmente trascurato.

Unisciti a noi nell'abbracciare la meraviglia e la bellezza delle sorprese della natura mentre continuiamo a esplorare e decifrare l'enigma del fenomeno STEVE.

FAQ

Cos'è il fenomeno STEVE?

Il fenomeno STEVE, noto anche come Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, è un fenomeno ottico atmosferico che appare come nastri di luce viola e verdi nel cielo.

Dove può essere visto STEVE?

STEVE è stato osservato in varie località, tra cui Regno Unito, Canada, Alaska, stati settentrionali degli Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda.

Quanto dura STEVE?

STEVE in genere dura da circa 20 minuti a un'ora.

STEVE è un tipo di aurora?

Sebbene STEVE venga osservato in presenza di un'aurora, non si tratta di un'aurora tradizionale. Gli scienziati suggeriscono che comprenda un flusso rapido di particelle estremamente calde chiamato deriva ionica sub-aurorale o SAID.