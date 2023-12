I delfini possiedono una notevole elettrosensibilità, che apre nuove prospettive sulle loro capacità

By

In uno studio innovativo condotto dal Dr. Tim Hüttner e dal Dr. Guido Dehnhardt dell'Università di Rostock e del Marine Science Center in Germania, è stato scoperto che i delfini possiedono un senso unico di elettrosensibilità. Precedentemente ritenute solo una reliquia della loro nascita, si ritiene che le fossette sul muso dei vitelli dei delfini tursiopi, note come fosse vibrissali, consentano ai mammiferi adulti di percepire deboli campi elettrici.

Dopo un esame più attento, Hüttner e Dehnhardt hanno scoperto che queste cavità vibrissali assomigliano a strutture trovate negli squali, che consentono loro di rilevare i campi elettrici. Per testare la loro ipotesi, i ricercatori hanno verificato se i delfini tursiopi in cattività potessero percepire un campo elettrico nell’acqua e, sorprendentemente, tutti gli animali hanno dimostrato questa capacità.

Lo studio suggerisce che l'elettroricezione dei delfini potrebbe avere implicazioni più ampie, in particolare in relazione al loro orientamento. I delfini potrebbero usare il loro senso elettrico per navigare grazie al campo magnetico terrestre. Ad esempio, nuotare attraverso aree deboli del campo magnetico terrestre a una velocità normale di 10 m/s potrebbe generare un campo elettrico rilevabile attraverso il loro corpo. Più velocemente nuotano, più è probabile che percepiscano il campo magnetico del pianeta, consentendo loro di navigare nel globo utilizzando una mappa magnetica.

Per comprendere meglio la sensibilità dei delfini ai campi elettrici, i ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando delfini tursiopi femmine di nome Donna e Dolly. Hanno addestrato i delfini a rilevare un campo elettrico prodotto da elettrodi sopra il loro muso e hanno scoperto che entrambi i delfini erano altamente sensibili ai campi, con Donna leggermente più sensibile ai campi più deboli. Lo studio ha anche rivelato che i delfini potrebbero essere in grado di percepire campi elettrici pulsanti, sebbene fossero meno sensibili ai campi alternati rispetto a quelli statici.

Questa nuova capacità fa luce su come i delfini cercano i pesci nascosti nei sedimenti, consentendo loro di localizzare la preda negli ultimi centimetri prima di colpire. Mentre gli squali rimangono le “superstar” dell'elettrosensibilità, capaci di percepire i campi elettrici dei pesci in un raggio più ampio, l'elettrosensibilità dei delfini fornisce loro un notevole vantaggio nel loro ecosistema sottomarino.

Questa ricerca apre nuove possibilità per comprendere le capacità cognitive dei delfini e sottolinea l’importanza di un’ulteriore esplorazione delle loro capacità sensoriali. La complessa interazione tra la loro elettrosensibilità, intelligenza e capacità di navigazione testimonia la straordinaria natura di queste creature marine.