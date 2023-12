Esplorando le antiche impronte: approfondimenti sui rettili simili agli uccelli

By

Una nuova analisi delle impronte fossili nell’Africa meridionale ha rivelato informazioni interessanti sugli antichi rettili che popolavano la Terra più di 210 milioni di anni fa. Queste impronte tridattili, simili a quelle degli uccelli, furono lasciate da rettili bipedi e precedono i primi fossili scheletrici di uccelli conosciuti di circa 60 milioni di anni. I risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista PLOS One.

Secondo il dottor Miengah Abrahams, docente di scienze geologiche presso l'Università di Cape Town, queste impronte sono state probabilmente lasciate dai dinosauri a causa della loro età. Tra le tracce, alcune impronte si distinguevano per avere dita centrali più corte, apertura più ampia e dita più strette, simili a impronte di uccelli. Tuttavia, la relazione tra queste tracce e gli uccelli non è ancora chiara. Potrebbero rappresentare un anello mancante nell'evoluzione aviaria o appartenere a rettili che si sono evoluti in modo indipendente con piedi simili a uccelli.

Queste impronte, conosciute come Trisauropodiscus, furono originariamente scoperte a metà del XX secolo e attribuite a un ichnogeno dal paleontologo francese Paul Ellenberger. Ichnogenus si riferisce a un genere basato su tracce fossili piuttosto che su resti di corpi fossilizzati. Nel corso degli anni, tra i paleontologi si è discusso dell'affinità aviaria delle tracce del Trisauropodiscus. Non tutte queste tracce erano simili a quelle degli uccelli e le variazioni nella forma delle impronte possono complicare l’identificazione delle caratteristiche fisiche degli animali estinti.

Lo studio fornisce preziose informazioni sulla diversificazione morfologica degli arcosauri durante il periodo Triassico. Sebbene le impronte non corrispondano ad alcun animale fossile conosciuto della regione e del periodo di tempo, offrono indizi sull’evoluzione delle caratteristiche simili agli uccelli nei rettili. Ciò evidenzia l’importanza delle impronte come record unico nella ricerca paleontologica, anche con incertezze inerenti.

L'indagine sulle tracce di Trisauropodiscus è iniziata nel 2016, seguendo le orme di Paul Ellenberger. Il gruppo di ricerca ha utilizzato moderni standard icnologici, tra cui visite a siti fossili, analisi di archivio e creazione di modelli digitali 3D delle impronte.

Nel complesso, questo studio amplia la nostra comprensione degli antichi rettili e dei loro adattamenti evolutivi. Ulteriori ricerche e scoperte nel campo della scienza paleontologica continueranno a far luce sull'affascinante storia della vita sulla Terra.

FAQ:

D: Cosa sono l'icnogeno e i morfotipi?

R: Un ichnogeno è un genere definito da tracce fossili, come impronte o altre impronte lasciate dagli animali. I morfotipi si riferiscono a categorie distinte di tracce in base alle loro forme e caratteristiche.

D: Come sono state analizzate le tracce di Trisauropodisco?

R: Gli scienziati hanno esaminato un totale di 163 tracce e le hanno divise in due morfotipi. L'analisi ha comportato lo studio di foto d'archivio, schizzi e calchi, nonché la creazione di modelli digitali 3D delle impronte.

D: Queste impronte forniscono la prova dell’evoluzione aviaria?

R: Le impronte potrebbero rappresentare un indizio mancante nell'evoluzione degli uccelli o dei rettili strettamente imparentati che hanno sviluppato in modo indipendente piedi simili a quelli degli uccelli. Sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire una connessione definitiva.

D: Quali implicazioni ha questo studio per la nostra comprensione degli arcosauri?

R: Lo studio fornisce approfondimenti sulla diversificazione morfologica degli arcosauri durante il periodo Triassico. Evidenzia l’esistenza di membri sconosciuti all’interno di questo antico gruppo di rettili con caratteristiche simili a uccelli, ampliando la nostra conoscenza di questo periodo di tempo critico.