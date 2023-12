La sfuggente talpa dorata riscoperta in Sud Africa accende la speranza di conservazione

By

Dopo quasi un secolo di presunta estinzione, una straordinaria scoperta ha portato nuove speranze per la sopravvivenza della talpa d'oro di De Winton in Sud Africa. La minuscola creatura, nota per la sua capacità di "nuotare" nella sabbia, è riemersa su una spiaggia lungo la costa nordoccidentale del paese, sorprendendo i ricercatori che erano instancabilmente alla ricerca di eventuali segni della sua esistenza.

La talpa d'oro di De Winton è una specie sfuggente che ha affascinato gli scienziati per la sua dolcezza e l'estrema timidezza. Queste creature cieche hanno un debole per scavare in aree inaccessibili e possiedono un udito altamente sensibile, che consente loro di rilevare anche la minima vibrazione del terreno. L’ultima conferma scientifica della loro esistenza risale al 1936, lasciando numerosi esperti a temerne l’estinzione.

Imperterrito, un team di ricercatori dedicati dell’Endangered Wildlife Trust (EWT) e dell’Università di Pretoria ha intrapreso una ricerca intensiva, coprendo fino a 18 chilometri di habitat dunale ogni giorno per diversi mesi. Usando un Border Collie che rileva gli odori di nome Jessie, sono stati in grado di scoprire tracce dei tunnel sotterranei delle talpe.

La svolta è arrivata attraverso l’analisi di campioni di DNA ambientale, che includevano pelle, capelli ed escrezioni corporee raccolte dal terreno sulla spiaggia di Port Nolloth. Oltre 100 campioni sono stati meticolosamente raccolti dalle dune. Sebbene i ricercatori non abbiano ancora avvistato fisicamente la talpa cieca, sono riusciti a catturare video e fotografie per documentare le loro scoperte.

La riscoperta della talpa d'oro di De Winton riveste un grande significato nel campo della conservazione. Nel 2017, la specie è stata inclusa nell'elenco dei 25 migliori animali scomparsi da tempo compilato dall'organizzazione non governativa Re:wild. Grazie all'inflessibile determinazione del gruppo di ricerca, sono state riscoperte 11 specie della lista.

Christina Biggs, una specialista di specie perdute di Re:wild, ha elogiato gli sforzi delle persone devote che hanno reso possibile questa straordinaria scoperta. Ha sottolineato l'importanza di proteggere gli habitat in cui risiedono queste talpe rare e minacciate. L'uso di tecnologie innovative come il campionamento del DNA ambientale evidenzia il potenziale per la ricerca di altre specie perdute.

Anche se questa scoperta porta speranza, la talpa d'oro di De Winton deve ancora affrontare i rischi derivanti dall'attività mineraria e dagli sviluppi residenziali vicino ai suoi habitat balneari. I continui sforzi di conservazione sono fondamentali per garantire la sopravvivenza di questa specie straordinaria e, più in generale, la diversità della vita sul nostro pianeta.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è una talpa d'oro?

R: Una talpa dorata è un piccolo mammifero scavatore originario dell'Africa meridionale. È caratterizzato dalla sua pelliccia dorata e dagli adattamenti unici per vivere sottoterra.

D: Come è stata riscoperta la talpa d'oro di De Winton?

R: La talpa d'oro di De Winton è stata riscoperta attraverso una combinazione di un'intensa ricerca sul campo, l'uso di un cane in grado di rilevare gli odori e l'analisi di campioni di DNA ambientale.

D: Perché è significativa la riscoperta della mole d'oro di De Winton?

R: La riscoperta della talpa d'oro di De Winton è significativa perché dà speranza per la conservazione di una specie a lungo ritenuta estinta. Evidenzia inoltre la necessità di proteggere gli habitat delle specie minacciate e rare.

D: Qual è il ruolo del campionamento del DNA ambientale?

R: Il campionamento del DNA ambientale prevede l'analisi del materiale genetico (come pelle, capelli ed escrezioni corporee) presente nell'ambiente per rilevare la presenza di specie specifiche. È uno strumento prezioso per studiare animali sfuggenti e difficili da trovare.