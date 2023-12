Uno studio rivela molteplici fattori che influenzano la forma dei crateri da impatto

Un recente studio pubblicato sulla rivista Physical Review E suggerisce che asteroidi vagamente legati e con rotazioni simili a palle curve potrebbero aver avuto un ruolo nella formazione di alcuni dei crateri più distinti della Terra, incluso il Barringer Crater dell'Arizona. Contrariamente alle aspettative, lo studio ha scoperto che gli asteroidi a rotazione rapida creano crateri più ampi e meno profondi rispetto alle loro controparti a rotazione più lenta.

Crateri da impatto si possono trovare su vari corpi rocciosi del sistema solare, con forme e strutture diverse. Fattori come la velocità di un asteroide al momento dell'impatto sono stati precedentemente identificati come fattori che contribuiscono a questa diversità. Tuttavia, il nuovo studio si è concentrato su due parametri trascurati: la rotazione dell’asteroide e la sua irregolarità.

I ricercatori hanno condotto simulazioni per studiare gli effetti della rotazione e dell'aggregazione sulla formazione dei crateri. Hanno creato proiettili virtuali simili ad asteroidi composti da migliaia di rocce più piccole raggruppate insieme dalla gravità, somiglianti alla struttura di molti asteroidi nella realtà. Questi proiettili sono stati poi lanciati sulla superficie simulata di un pianeta.

Lo studio ha rivelato che gli asteroidi strettamente legati con rotazioni rapide hanno scavato crateri stretti e profondi, mentre “mucchi di macerie” vagamente legati hanno formato buchi ampi e poco profondi al momento dell’impatto. L'energia di un asteroide in rotazione viene in parte utilizzata per rompere i legami che tengono insieme i suoi componenti, provocando la dispersione dei frammenti. Di conseguenza, non penetrano nel terreno così profondamente come gli asteroidi non rotanti.

Il ricercatore capo Erick Franklin dell'Università brasiliana di Campinas ha spiegato che la diffusione dei grani che formano il proiettile al momento dell'impatto determina la larghezza e la profondità del cratere risultante.

Oltre al cratere Barringer in Arizona, anche il cratere Flynn Creek a forma di disco nel Tennessee è stato identificato come potenziale risultato di un impatto simile a una palla curva. Una maggiore comprensione della rotazione e della grumosità degli asteroidi aiuterà gli scienziati a comprendere meglio la formazione e la diffusione dei diversi tipi di crateri.

Questo studio evidenzia l’importanza di considerare molteplici fattori quando si studiano le forme e le strutture dei crateri da impatto, contribuendo alla nostra conoscenza degli incontri celesti in tutto il sistema solare.