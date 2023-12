Titolo: Nuove conoscenze sulle interazioni luce-materia rivelate attraverso la spettroscopia di assorbimento di raggi X molli ad attosecondi

Riepilogo: I ricercatori dell'Istituto di scienze fotoniche (ICFO) hanno sviluppato una tecnica innovativa chiamata spettroscopia di assorbimento di raggi X molli ad attosecondi che consente lo studio della dinamica elettronica con una risoluzione temporale ultraveloce. Utilizzando impulsi di raggi X molli ad attosecondi, che hanno durate fino a 23 attosecondi e coprono un'ampia gamma di larghezza di banda coerente dei raggi X molli, gli scienziati possono studiare l'intera struttura elettronica dei materiali in tempo reale. In un recente studio pubblicato su Nature Communications, i ricercatori dell’ICFO hanno osservato un aumento della conduttività indotto dalla luce nella grafite manipolando lo stato a molti corpi del materiale.

I ricercatori hanno utilizzato impulsi ottici sub-2 cicli con involucro portante stabile in fase per indurre uno stato ibrido luce-materia nella grafite. Hanno quindi sondato il materiale con impulsi di raggi X molli ad attosecondi, che hanno permesso loro di osservare la dinamica elettronica e i cambiamenti di conduttività sul bordo K del carbonio. Questo aumento di conduttività indotto dalla luce è dovuto alla forte interazione tra luce e materia, che risulta in uno stato unico noto come ibrido luce-materia.

A differenza dei metodi precedenti che manipolavano fisicamente i materiali per studiare le proprietà elettroniche, i ricercatori hanno eccitato otticamente la grafite con un potente impulso luminoso. Osservando il rilassamento degli elettroni e la loro interazione con il reticolo, gli scienziati sono stati in grado di discernere un aumento della conduttività ottica del materiale, mostrando caratteristiche che ricordano una fase di superconduttività.

Questa svolta fornisce preziose informazioni nel campo della dinamica a molti corpi e apre nuove possibilità per manipolare e controllare le proprietà dei materiali utilizzando la luce. Le applicazioni di questa ricerca possono estendersi ad aree quali i circuiti integrati fotonici e il calcolo ottico, dove la luce viene utilizzata per manipolare gli elettroni e controllare le caratteristiche dei materiali. I risultati ottenuti attraverso la spettroscopia di assorbimento dei raggi X molli ad attosecondi offrono nuovi modi per indagare e comprendere le fasi correlate della materia in tempo reale, che sono cruciali per lo sviluppo delle moderne tecnologie.