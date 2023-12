Esplorare il cielo notturno: una guida all'astrofotografia a dicembre

Dicembre è un mese accattivante per gli appassionati di astrofotografia nell'emisfero settentrionale. Con l'avvicinarsi della notte più lunga dell'anno con il solstizio del 21 dicembre, c'è tutto il tempo per dedicarsi al proprio hobby e abbandonarsi alle meraviglie celesti. Dall'affascinante Nebulosa di Orione (M42) alle abbaglianti Pleiadi (M45) e allo mozzafiato Doppio Ammasso (NGC 869 e NGC 884), il cielo notturno invernale offre una miriade di gioielli scintillanti.

Oltre a questi panorami eterei, dicembre 2023 presenta alcune opportunità eccezionali per l’astrofotografia. Preparati per lo spettacolo di “stelle cadenti” più spettacolare dell'anno e tieni gli occhi aperti per il sorgere di una “Luna Fredda” piena il giorno di Santo Stefano.

FAQ:

D: Qual è il periodo migliore per fotografare il cielo notturno a dicembre?

R: Il momento ottimale per catturare il cielo notturno a dicembre è durante la finestra del cielo scuro, che si apre il 5 dicembre e dura circa 10 notti. Questo periodo offre un'ottima opportunità per l'astrofotografia prima che sorga la falce di luna dopo il tramonto.

D: Ci sono eventi celesti degni di nota da fotografare a dicembre?

R: Assolutamente! Il 9 dicembre si verificherà una congiunzione Luna-Venere visivamente sbalorditiva, che mostrerà una delicata falce di luna abbinata al luminoso pianeta Venere. Inoltre, l’11 dicembre, alcuni fortunati osservatori dell’Asia centrale, dell’Europa meridionale, della Florida o del Messico potrebbero assistere alla rara occultazione di Betelgeuse da parte dell’asteroide 319 Leona.

D: A quale pioggia di meteoriti dovrei prestare attenzione a dicembre?

R: Lo sciame meteorico delle Geminidi, che avrà il suo picco il 13 dicembre, promette di essere lo sciame meteorico più straordinario dell'anno. Con il potenziale di scatenare fino a 150 "stelle cadenti" all'ora, questa pioggia emana dai detriti lasciati da un asteroide, offrendo uno spettacolo unico.

D: Come posso catturare la "Luna Fredda" piena che sorge il 26 dicembre?

R: Per catturare l'intera "Luna Fredda" nel suo massimo impatto, posizionati nel cielo sud-orientale durante il tramonto del Santo Stefano. Prepara la tua attrezzatura fotografica, incluso un obiettivo da 70-300 mm, un treppiede e un pulsante di scatto remoto. Sperimenta esposizioni diverse per catturare il momento in cui la luna sale come una sfera arancione attenuata.

D: Qualche consiglio per catturare una splendida scia stellare di Orione?

R: Il sorgere di Orione, con le sue distinte stelle della cintura e la brillante Betelgeuse rossa, offre un'opportunità unica per la fotografia delle tracce stellari. Utilizza il software del planetario online per determinare l'ora precisa del sorgere di Orione nella tua posizione. Posiziona la fotocamera su un treppiede, regola la messa a fuoco finché le stelle non appaiono nitide e cattura una serie di scatti mentre le stelle salgono. Combina queste immagini utilizzando software come StarStaX per creare una scia stellare accattivante e non convenzionale.

Mentre ci imbarchiamo in un viaggio attraverso il cielo notturno a dicembre, lascia che la tua immaginazione voli e catturi la bellezza del cosmo. Cogli questa opportunità per esplorare le meraviglie di cui sopra e documentare le meraviglie celesti che adornano il nostro universo.

Fonte:

– Mappa stellare online di Stellarium Web: stellarium-web.org