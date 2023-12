Stelle di elio spogliate scoperte nelle vicine galassie nane

By

Scienziati dell’Università di Toronto e di altre istituzioni hanno fatto una scoperta rivoluzionaria identificando candidate stelle di elio spogliate nelle Grandi e Piccole Nubi di Magellano, due galassie nane vicine. I ricercatori hanno utilizzato la fotometria ultravioletta per selezionare 25 stelle candidate e le hanno ulteriormente osservate con la spettroscopia ottica. Questo studio colma una lacuna significativa nella nostra conoscenza delle stelle di elio spogliate, in particolare nella gamma di massa intermedia.

In precedenza, i modelli teorici prevedevano l’esistenza di una popolazione di stelle calde di elio risultante dalla rimozione dei loro strati esterni ricchi di idrogeno a causa delle interazioni con le compagne binarie. Tuttavia, fino ad ora, era stato identificato un solo sistema di questo tipo. Le nuove stelle di elio spogliate, che hanno temperature comprese tra 60,000 e 100,000 K, mostrano un'elevata gravità superficiale e superfici di idrogeno impoverite. Inoltre, 16 stelle hanno mostrato movimento binario.

"Questa scoperta dimostra che queste stelle esistono davvero", ha affermato la dott.ssa Maria Drout, un'astronoma coinvolta nello studio. “Andando avanti, saremo in grado di fare fisica molto più dettagliata con queste stelle”.

Queste stelle di elio spogliate non sono interessanti solo per la loro rarità, ma anche perché hanno implicazioni per vari fenomeni astrofisici, tra cui le supernovae, le onde gravitazionali e la luce emessa da galassie distanti. Inoltre, si ritiene che svolgano un ruolo cruciale nella formazione delle fusioni di stelle di neutroni. I ricercatori ritengono che alcune delle stelle spogliate nel loro campione potrebbero avere stelle di neutroni o buchi neri compagni e sono sul punto di diventare sistemi di stelle di neutroni doppie o stelle di neutroni più buchi neri.

L’identificazione di queste stelle di elio spogliate apre la strada a ulteriori indagini sulle loro proprietà e comportamenti. Con queste nuove conoscenze, gli scienziati possono affinare la loro comprensione di fenomeni come i venti stellari e fare previsioni più accurate sul numero di fusioni di stelle di neutroni che dovremmo aspettarci di osservare.

Bethany Ludwig, un dottorato di ricerca. studente dell’Università di Toronto, ha commentato l’importanza di questi risultati: “Il nostro lavoro fa luce su queste affascinanti relazioni, rivelando un universo che è molto più interconnesso e attivo di quanto immaginassimo in precedenza”. I risultati di questo studio sono pubblicati sulla rivista Science.

