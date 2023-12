Scoperta di stelle massicce private dell'idrogeno nei sistemi binari

Uno studio innovativo condotto dagli astronomi dell’Università di Toronto ha rivelato una popolazione di stelle massicce che sono state private dei loro involucri di idrogeno dalle loro compagne binarie. I risultati, pubblicati su Science, forniscono importanti informazioni sulle origini delle supernovae povere di idrogeno con collasso del nucleo e sulle fusioni di stelle di neutroni.

Per anni, gli scienziati hanno teorizzato che una parte significativa delle stelle massicce nei sistemi binari perdono i loro involucri di idrogeno. Tuttavia, fino ad ora, era stato identificato un solo potenziale candidato, lasciando una grave lacuna nella nostra comprensione. La co-autrice principale Maria Drout esprime la portata di questa scoperta, sottolineandone le implicazioni per la nostra comprensione delle supernovae, delle onde gravitazionali e delle galassie distanti.

La scoperta di queste stelle private dell’idrogeno non solo conferma la loro esistenza, ma apre anche nuove strade per una ricerca dettagliata. Le misurazioni di proprietà chiave, come il materiale perso nei venti stellari, consentiranno previsioni più accurate di fenomeni come le fusioni di stelle di neutroni. Si ritiene che queste stelle siano responsabili di una frazione significativa di supernovae povere di idrogeno, oltre ad essere cruciali nella formazione di fusioni di stelle di neutroni che emettono onde gravitazionali.

Lo studio suggerisce anche che alcune stelle nel campione potrebbero avere stelle di neutroni o buchi neri compagni, ponendo le basi per la creazione di sistemi di stelle doppie di neutroni o stelle di neutroni più buchi neri che potrebbero eventualmente fondersi.

Bethany Ludwig, un dottorato di ricerca. studente coinvolto nello studio, evidenzia la natura interconnessa delle stelle, paragonandole a esseri sociali. Spiega che le stelle, soprattutto quelle massicce, sono raramente solitarie e spesso esistono in sistemi binari dinamici. Le interazioni tra queste stelle durante la loro vita possono modellare la loro evoluzione.

La difficoltà nel rilevare le stelle spogliate risiede nel fatto che gran parte della luce che emettono cade al di fuori dello spettro visibile e può essere oscurata dalla polvere o messa in ombra dalle stelle compagne. Per superare questa sfida, i ricercatori hanno effettuato un’indagine ultravioletta utilizzando i dati del telescopio ottico/ultravioletto Swift. Concentrandosi sulla parte ultravioletta dello spettro, dove le stelle calde emettono la maggior parte della loro luce, il team è stato in grado di raccogliere dati sulla luminosità di milioni di stelle nelle Grandi e Piccole Nubi di Magellano.

Questa scoperta rivoluzionaria non solo conferma l’esistenza di stelle massicce private dell’idrogeno, ma sottolinea anche la complessa interconnessione delle stelle nell’universo. Apre la strada a ulteriori ricerche sui loro ruoli in vari fenomeni astrofisici, ampliando in definitiva la nostra comprensione del cosmo.