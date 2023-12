La cometa di Halley raggiungerà il suo punto più lontano dal Sole

By

Trama: La cometa di Halley, conosciuta anche come 1P Halley, è destinata a raggiungere il suo punto più lontano dal Sole e ad iniziare il suo lungo viaggio di ritorno nel sistema solare interno. Questo fine settimana segna un evento significativo per la famosa cometa, che orbita attorno al Sole ogni 75-79 anni ed è visibile solo quando si avvicina al Sole.

La cometa di Halley, attualmente in fase di raggiungimento dell'afelio, si avventurerà ben oltre l'orbita di Nettuno, raggiungendo una distanza di circa 35 volte la distanza Terra-Sole. Mentre intraprende il suo lungo viaggio, scomparirà ancora una volta dal cielo notturno della Terra, lasciando gli astronomi e gli osservatori delle stelle in trepidante attesa del suo ritorno.

Sfortunatamente, la maggior parte di noi non avrà l'opportunità di osservare la cometa di Halley nel corso della propria vita. La prossima occasione di osservare la cometa in tutto il suo splendore avverrà alla fine di luglio 2061, quando si prevede che si avvicinerà molto alla Terra e apparirà potenzialmente più luminosa di quanto non fosse nel 1986.

Prendendo il nome dall'astronomo inglese Edmond Halley, che calcolò la sua orbita e fece previsioni sul suo ritorno nel XVIII secolo, la cometa di Halley ha fatto diverse apparizioni importanti nel corso della storia. Uno dei suoi avvistamenti più famosi avvenne all'epoca della nascita di Gesù, portando alcuni a credere che potesse essere la “Stella di Betlemme” citata nella Bibbia. Gli esperti suggeriscono che comete come quella di Halley, con il loro aspetto stellare e il movimento attraverso il cielo, avrebbero potuto potenzialmente guidare i Magi fino al luogo di nascita di Gesù.

In conclusione, anche se la cometa di Halley si trova ora nel punto più lontano dal Sole e sta iniziando il suo viaggio di ritorno, passeranno molti decenni prima di avere l'opportunità di testimoniare ancora una volta la sua bellezza celeste. Fino ad allora, possiamo solo meravigliarci dei misteri e delle meraviglie del nostro vasto sistema solare.