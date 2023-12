Il permafrost dell'Artico: una potenziale bomba a orologeria per le emissioni di metano

By

Un recente studio condotto nell’arcipelago norvegese delle Svalbard ha fatto luce sull’allarmante presenza di gas metano nelle profondità del permafrost dell’Artico. La ricerca, basata sui dati dei pozzi esplorativi perforati dalle società di combustibili fossili, ha rivelato che la metà dei pozzi conteneva accumuli significativi di gas metano. Gli scienziati avvertono che se non verranno adottate misure per prevenire il rilascio di questo potente gas serra, la crisi climatica potrebbe peggiorare notevolmente.

A differenza dei pozzi convenzionali di esplorazione di idrocarburi, che hanno un tasso di successo inferiore al 50%, i pozzi perforati alle Svalbard dalle società di combustibili fossili hanno inaspettatamente incontrato notevoli quantità di metano. Ciò suggerisce che il gas metano non è difficile da trovare nel terreno ghiacciato dell’arcipelago e potrebbe potenzialmente migrare in superficie quando il permafrost si scioglie. È probabile che questo fenomeno si estenda ad altre parti dell’Artico con origini geologiche simili.

I ricercatori hanno scoperto che il permafrost nelle valli delle Svalbard agisce come un sigillante relativamente efficace, impedendo al metano profondo di fuoriuscire nell'atmosfera. Tuttavia, le aree degli altipiani presentano barriere più deboli a causa del ghiaccio più sottile e frammentato sul terreno ghiacciato. Le aziende produttrici di combustibili fossili che trivellano in queste aree tendono a trovare meno gas idrocarburi, poiché probabilmente è già migrato in altre parti del permafrost o nell’atmosfera.

Nonostante oltre 50 anni di trivellazioni nella regione, questo è il primo studio ad analizzare sistematicamente la presenza di gas metano alla base del permafrost delle Svalbard. Tuttavia, l’entità esatta delle emissioni di metano provenienti dal permafrost dell’Artico rimane sconosciuta, poiché sussistono numerose incertezze su questo problema.

Mentre si stima che l’attuale perdita di gas metano da sotto il permafrost sia relativamente bassa, lo scioglimento del permafrost dovuto al cambiamento climatico in corso potrebbe cambiare rapidamente questa situazione. Con il ritiro dei ghiacciai e lo scioglimento del permafrost, il rilascio di gas metano potrebbe aumentare in modo significativo.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi attraverso i quali il permafrost dell’Artico intrappola i gas. Tuttavia, questo studio serve a ricordare duramente l’urgente necessità di affrontare la potenziale minaccia delle emissioni di metano dal permafrost dell’Artico, poiché potrebbe avere conseguenze di vasta portata per il clima del pianeta.