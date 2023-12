Il crollo della piattaforma di ghiaccio antartica evidenzia l’urgenza dell’azione per il clima

Mentre il mondo si prepara per l’imminente conferenza sul clima COP28 a Dubai, le recenti osservazioni dall’Antartide servono a ricordare duramente l’impatto devastante della crisi climatica. Gli scienziati hanno assistito al collasso della piattaforma di ghiaccio collegata al ghiacciaio Cadman nella penisola antartica occidentale, lasciando il ghiacciaio vulnerabile alle acque riscaldate dell'oceano. Questo ritiro accelerato che ne risulta indica una tendenza preoccupante nelle dinamiche del ghiaccio polare.

I risultati di questa ricerca, pubblicata su Nature Communications, sono emersi dal meticoloso lavoro di un team internazionale composto da scienziati dell’Università di Leeds, dell’Università di Lancaster, dell’ENVEO, dell’Università del Delaware e del British Antarctic Survey. Utilizzando i dati di varie missioni satellitari, tra cui CryoSat dell'ESA e Copernicus Sentinel-1 dell'Europa, i ricercatori sono stati in grado di monitorare i cambiamenti significativi nella piattaforma di ghiaccio e nel ghiacciaio nel tempo.

La loro analisi ha rivelato che tra novembre 2018 e maggio 2021, il ghiacciaio Cadman si è ritirato di ben otto chilometri dopo essere rimasto stabile per quasi cinquant’anni. Questo rapido cambiamento può essere attribuito alle temperature dell’acqua oceanica superiori alla media intorno alla penisola antartica occidentale nel periodo 2018-2019.

Il riscaldamento delle acque ha probabilmente rappresentato una minaccia per la piattaforma glaciale Cadman sin dagli anni ’1970. Benjamin Wallis, ricercatore dell’Università di Leeds che ha condotto lo studio, suggerisce che le acque più calde abbiano iniziato a indebolire la piattaforma di ghiaccio, con effetti significativi che sono diventati evidenti all’inizio degli anni 2000. Le temperature elevate si sono infiltrate non solo in superficie ma anche negli strati più profondi dell’oceano, raggiungendo potenzialmente il punto in cui la piattaforma di ghiaccio si è incagliata sul fondale marino. Da allora le osservazioni satellitari hanno catturato questo scioglimento dal basso verso l’alto.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è una piattaforma di ghiaccio?

R: Una piattaforma di ghiaccio è una spessa piattaforma galleggiante di ghiaccio che si forma nel punto in cui un ghiacciaio o una calotta glaciale scorre verso la costa e sulla superficie dell'oceano.

D: In che modo le piattaforme di ghiaccio influenzano i ghiacciai?

R: Le piattaforme di ghiaccio forniscono un supporto vitale ai ghiacciai agendo come una barriera, un contrafforte, che galleggia sulla superficie dell’oceano e talvolta si ancora al fondo dell’oceano. Ciò rallenta il flusso del ghiaccio glaciale verso il mare, contribuendo a mantenere la stabilità del ghiacciaio.

D: Quali sono le implicazioni del collasso della piattaforma di ghiaccio Cadman?

R: Il crollo della piattaforma di ghiaccio Cadman ha rimosso un sistema di supporto fondamentale, consentendo al ghiacciaio di scaricare il ghiaccio nell'oceano a una velocità preoccupante. Questa ricerca evidenzia la sensibilità dei ghiacciai antartici ai cambiamenti delle temperature oceaniche e sottolinea il potenziale di una rapida perdita di ghiaccio dovuta ai cambiamenti climatici.

D: Perché è importante affrontare il riscaldamento degli oceani?

R: La situazione in Antartide serve a ricordare in modo convincente l’urgente necessità di affrontare il riscaldamento degli oceani. Il riscaldamento non solo minaccia le regioni polari, ma pone anche rischi per il livello globale del mare e per gli ecosistemi.

(Fonte: comunicazioni sulla natura)