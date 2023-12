Nuove intuizioni sull'evoluzione degli uccelli: antiche impronte suggeriscono origini antiche

By

Antiche impronte scoperte nel Lesotho, nell'Africa meridionale, hanno fornito notevoli informazioni sull'evoluzione iniziale degli uccelli. Precedentemente ritenute appartenenti a una creatura nota come Trisauropodiscus, gli scienziati ora credono che queste impronte siano state probabilmente prodotte da dinosauri o rettili con piedi simili a uccelli. I risultati, pubblicati sulla rivista Plos One, mettono in discussione le nozioni precedenti sui tempi dell’evoluzione del piede degli uccelli.

Il team di esperti dell'Università di Città del Capo ha analizzato quattro serie di impronte, tra cui una pista lunga 80 metri nel villaggio di Maphutseng. Dopo un esame più attento, hanno identificato due caratteristiche distinte nelle impronte. Il primo set somigliava a tracce di dinosauri non uccelli, mentre il secondo set mostrava sorprendenti somiglianze con le impronte degli uccelli moderni in termini di dimensioni e proporzioni.

Sorprendentemente, queste impronte risalgono a oltre 210 milioni di anni fa, il che le rende 60 milioni di anni più antiche dei primi fossili conosciuti di veri uccelli. Questa scoperta suggerisce che i piedi simili a quelli degli uccelli si siano evoluti molto prima di quanto si credesse in precedenza, spostando potenzialmente la linea temporale dell’evoluzione degli uccelli di milioni di anni.

"Queste impronte forniscono prove preziose del fatto che la storia evolutiva degli uccelli risale a molto più tempo fa di quanto pensassimo inizialmente", ha osservato il gruppo di ricerca. “Gli uccelli, con la loro straordinaria diversità di oltre 10,000 specie esistenti, custodiscono ancora molti misteri riguardo alle loro origini primitive”.

Le implicazioni di questa scoperta vanno oltre la curiosità paleontologica. Svelando il puzzle evolutivo degli uccelli, gli scienziati acquisiscono una comprensione più profonda del mondo naturale e dei processi che hanno plasmato la vita sulla Terra.

