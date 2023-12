Il DNA antico scopre il percorso evolutivo del virus mortale del pollo

Un recente studio condotto da scienziati dell’Università di Oxford e della LMU di Monaco ha utilizzato il DNA antico per tracciare l’evoluzione del virus della malattia di Marek (MDV), un patogeno globale che causa infezioni mortali nei polli non vaccinati. La ricerca, intitolata “I resti di antichi polli rivelano le origini della virulenza nel virus della malattia di Marek”, offre informazioni su come i virus si evolvono per diventare più mortali e presenta il potenziale per lo sviluppo di trattamenti migliori per le infezioni virali.

Analizzando le antiche sequenze MDV derivate da polli archeologici risalenti a un migliaio di anni fa, il team le ha confrontate con i genomi virali moderni. Questo confronto ha permesso loro di identificare le alterazioni genetiche responsabili dell’aumento della virulenza del virus moderno. Inoltre, lo studio ha resuscitato con successo antichi processi biologici utilizzando test cellulari, dimostrando che gli antichi ceppi di MDV erano significativamente più blandi rispetto alle loro controparti moderne.

I risultati non solo fanno luce sulla storia evolutiva dell’MDV, ma fanno anche sperare nello sviluppo di terapie più efficaci contro questa devastante malattia del pollame. Lo studio utilizza il DNA isolato da ossa di pollo rinvenute in 140 siti archeologici in Europa e nel Vicino Oriente. Gli antichi genomi hanno rivelato che l’MDV era prevalente nei polli europei per almeno 1,000 anni prima della sua descrizione formale nel 1907, sottolineando l’importanza di preservare i resti archeologici per ottenere informazioni sull’evoluzione della virulenza.

Con l’aumento del consumo di pollo a metà del XX secolo, l’MDV ha continuato ad evolversi e a diventare più aggressivo, nonostante lo sviluppo di numerosi vaccini. Il primo autore dello studio, il dottor Steven Fiddaman dell'Università di Oxford, evidenzia l'approccio interdisciplinare che combina le antiche tecniche del DNA con la genomica moderna per migliorare la nostra comprensione della virulenza degli agenti patogeni e migliorare le strategie di gestione delle malattie virali.

L'archeologa capo del progetto, la professoressa Naomi Sykes dell'Università di Exeter, sottolinea l'importanza di indagare sul materiale biologico conservato nelle collezioni archeologiche e museali, poiché potrebbe avere applicazioni trasformative in futuro. La collaborazione tra paleogenetisti, virologi, archeologi e biologi evidenzia il potere della ricerca interdisciplinare nel svelare la complessa storia evolutiva dei patogeni con implicazioni economiche e agricole.

Il professor Greger Larson dell’Università di Oxford, co-autore senior dello studio, sottolinea la pressione selettiva che si verifica quando si tenta di mitigare le malattie, portando ad un aumento della virulenza del virus. Il sequenziamento dei genomi dei virus antichi consente ai ricercatori di osservare questo processo e comprendere il sostanziale aumento della virulenza dell'MDV nell'ultimo secolo.

I risultati dello studio non solo forniscono informazioni sull'emergere dell'MDV come virus mortale dei polli, ma offrono anche lezioni applicabili al controllo di altre infezioni virali significative dal punto di vista medico e veterinario. Le origini della virulenza rivelate dalle sequenze genetiche dell’antico MDV presentano interessanti opportunità scientifiche per esplorare i meccanismi molecolari dietro l’aumento della virulenza in coincidenza con l’intensificazione dell’allevamento di pollame negli anni ’1960.