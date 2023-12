Tutte le galassie emettono onde radio, facendo luce sui buchi neri

By

Un recente studio pubblicato sulle pubblicazioni dell’Astronomical Society of Australia ci ha avvicinato alla comprensione della natura enigmatica dei buchi neri rivelando che tutte le galassie massicce emettono onde radio. I ricercatori hanno utilizzato le osservazioni sensibili del radiotelescopio ASKAP e del Murchison Widefield Array in Australia per raccogliere dati su 40 diverse galassie massicce. Hanno scoperto un segnale radio distinto proveniente da ciascuno di essi.

Questa scoperta rivoluzionaria mette in discussione la convinzione precedente secondo cui solo alcune galassie emettevano onde radio. La scoperta suggerisce che l’emissione di onde radio non dipende dall’aumento attivo della massa del buco nero. Tuttavia, molte domande rimangono ancora senza risposta.

Ad esempio, gli scienziati non sono sicuri che i buchi neri al centro di queste galassie vengano continuamente alimentati con nuovo materiale. Inoltre, lo studio ha scoperto che le galassie che ruotano meno tendono ad essere le più potenti emettitrici di onde radio, ma ci sono delle eccezioni a questa tendenza. Alcune di queste eccezioni mostrano prove di fusioni con altre galassie.

Sebbene questa ricerca fornisca importanti informazioni sulla natura dei buchi neri, sono necessarie ulteriori esplorazioni per comprendere appieno i meccanismi alla base dell’emissione di onde radio e la sua relazione con la rotazione e la luminosità di una galassia. Studi futuri potrebbero approfondire queste domande e svelare i misteri di questi giganti cosmici.

Comprendere i buchi neri e i fenomeni ad essi associati, come l’emissione di onde radio, è fondamentale per far progredire la nostra conoscenza dell’universo. Mentre continuiamo a esplorare e analizzare questi enigmi celesti, ci avviciniamo sempre più allo svelamento dei segreti di queste straordinarie entità cosmiche.