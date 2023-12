I modelli di intelligenza artificiale aprono nuovi orizzonti nella scoperta scientifica

I ricercatori dell’intelligenza artificiale (AI) hanno raggiunto un traguardo rivoluzionario facendo la prima scoperta scientifica utilizzando un modello linguistico di grandi dimensioni. La svolta, condotta presso Google DeepMind, evidenzia il potenziale dei modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT nel generare informazioni che superano la conoscenza umana.

Il team di DeepMind mirava a indagare se modelli linguistici di grandi dimensioni, come ChatGPT di OpenAI e Bard di Google, potessero andare oltre il riconfezionamento delle informazioni esistenti e fornire nuove intuizioni. Con loro sorpresa, hanno scoperto che il grande modello linguistico era in grado di fare una vera scoperta scientifica.

I modelli linguistici di grandi dimensioni sono potenti reti neurali che apprendono i modelli del linguaggio, compreso il codice del computer, da grandi quantità di testo e dati. Sebbene questi modelli abbiano avuto successo in vari compiti come scrivere saggi, poesie e itinerari di viaggio, non è noto che generino nuova conoscenza e siano suscettibili di errori.

Il progetto di DeepMind, chiamato "FunSearch", ha utilizzato un ampio modello linguistico per generare programmi per computer come soluzioni ai problemi. I programmi sono stati poi valutati e classificati in base alle prestazioni, con i migliori combinati e riportati al modello per il miglioramento. Questo processo iterativo ha permesso al sistema di evolversi e generare nuova conoscenza.

FunSearch è stato applicato a due enigmi: il problema del cap set in matematica pura e il problema dell'imballaggio dei contenitori. Il grande modello linguistico ha prodotto programmi che hanno trovato nuove soluzioni a questi enigmi, superando i migliori risultati ottenuti dai matematici umani.

Le implicazioni di questa svolta vanno oltre la matematica. I programmatori di computer possono trarre grandi vantaggi dalla capacità dei modelli di intelligenza artificiale di assistere nella scoperta algoritmica. Invece di prendere il sopravvento, i modelli spingeranno i confini di ciò che è possibile, trasformando il campo dell’informatica.

Inoltre, i ricercatori ritengono che la collaborazione tra l’intelligenza artificiale e i matematici umani possa portare a progressi ancora più significativi nella risoluzione dei problemi. I programmi generati da FunSearch possono essere interpretati dagli esseri umani, stimolando nuove idee e intuizioni per problemi futuri.

Sebbene esistano limitazioni ai tipi di problemi che FunSearch può gestire, come quelli che richiedono la verifica manuale come molti in biologia, questa pietra miliare apre la strada a un'ulteriore esplorazione delle sfide scientifiche.

In conclusione, la scoperta rivoluzionaria effettuata utilizzando un modello linguistico di grandi dimensioni rappresenta un significativo passo avanti nel potenziale dell’intelligenza artificiale nel contribuire alla ricerca scientifica e assistere nella risoluzione dei problemi in vari campi. Apre nuove possibilità per la collaborazione uomo-macchina e la scoperta algoritmica, ampliando in definitiva la nostra comprensione del mondo.