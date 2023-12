Il metodo AI migliora l'efficienza della ricerca sul cervello con annotazioni manuali minime

Gli scienziati dell’EPFL e di Harvard hanno sviluppato un metodo innovativo basato sull’intelligenza artificiale per tracciare i neuroni negli animali in movimento. Questo sviluppo ha il potenziale per migliorare significativamente la ricerca sull’imaging cerebrale e approfondire la nostra comprensione dei comportamenti neurali. Lo studio, recentemente pubblicato su Nature Methods, è stato condotto da Sahand Jamal Rahi presso la School of Basic Sciences dell'EPFL.

Il metodo innovativo utilizza una rete neurale convoluzionale (CNN) che è stata addestrata a riconoscere e analizzare modelli nelle immagini. Utilizzando un processo chiamato “convoluzione”, la CNN è in grado di esaminare piccole parti di un’immagine e combinare tali informazioni per identificare oggetti o modelli. Tuttavia, quando si tratta di tracciare i neuroni nel cervello di un animale in movimento, la sfida risiede nella necessità di annotare manualmente numerose immagini, poiché l’aspetto dell’animale varia nel tempo a causa delle deformazioni del corpo.

Per affrontare questa sfida, i ricercatori hanno sviluppato una CNN potenziata con un “potenziamento mirato”. Questa tecnica genera automaticamente annotazioni affidabili come riferimento da un insieme limitato di immagini etichettate manualmente. La CNN apprende quindi le deformazioni interne del cervello e utilizza questa conoscenza per creare annotazioni per nuove posture, riducendo la necessità di approfondite annotazioni manuali e di doppi controlli.

La versatilità di questo metodo consente di identificare i neuroni in diverse rappresentazioni, siano esse singoli punti o volumi 3D. I ricercatori hanno testato il metodo sul nematode Caenorhabditis elegans, un noto organismo modello nelle neuroscienze con 302 neuroni. Utilizzando la CNN potenziata, gli scienziati sono stati in grado di misurare l'attività in alcuni interneuroni del verme e hanno scoperto comportamenti complessi, come cambiamenti nei modelli di risposta quando esposti a diversi stimoli.

Per rendere il metodo accessibile, il team ha fornito un'interfaccia grafica intuitiva che integra miglioramenti mirati, semplificando l'intero processo dall'annotazione manuale alla correzione di bozze. Riducendo significativamente lo sforzo manuale richiesto per la segmentazione e il tracciamento dei neuroni, questo nuovo metodo di intelligenza artificiale ha il potenziale di triplicare la produttività dell'analisi rispetto all'annotazione manuale completa.

Nel complesso, questo sviluppo rivoluzionario nel monitoraggio dei neuroni basato sull’intelligenza artificiale ha il potenziale per accelerare la ricerca nell’imaging cerebrale e approfondire la nostra comprensione dei circuiti e dei comportamenti neurali.