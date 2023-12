I ricercatori del MIT sviluppano aceni stabili per applicazioni avanzate

I ricercatori del MIT hanno fatto un passo avanti significativo nella stabilità degli aceni, molecole con un immenso potenziale nel campo dei semiconduttori e dei diodi emettitori di luce (LED). Migliorando la stabilità degli aceni, hanno raggiunto la capacità di emettere vari colori di luce. Questa scoperta ha implicazioni di vasta portata per lo sviluppo di celle solari efficienti e schermi più luminosi e a risparmio energetico.

Gli aceni, che sono strutture a catena costituite da anelli contenenti carbonio fuso, possiedono proprietà optoelettroniche uniche che li rendono adatti all'uso nei semiconduttori. Inoltre, la loro capacità di emettere diversi colori di luce li posiziona come eccellenti candidati per i LED organici. Tuttavia, la sfida sta nel fatto che la stabilità degli aceni diminuisce all’aumentare della lunghezza della loro struttura. Questa instabilità ha ostacolato l'utilizzo diffuso degli aceni nelle applicazioni che emettono luce.

I chimici del MIT hanno affrontato con successo questo problema di stabilità introducendo un nuovo approccio alla sintesi degli aceni. Utilizzando un ligando noto come carbodicarbene, sono stati in grado di stabilizzare gli aceni e creare molecole che emettono luce rossa, arancione, gialla, verde o blu. Questa possibilità di regolazione dell'emissione luminosa apre un'ampia gamma di possibilità per l'uso degli aceni in varie applicazioni.

Inoltre, questi aceni stabilizzati mostrano un eccezionale livello di stabilità anche in presenza di aria e acqua, il che è un risultato notevole. Questa stabilità li rende adatti per applicazioni nell'imaging e in altri campi medici.

Andando avanti, i ricercatori del MIT stanno esplorando l’incorporazione di diversi tipi di carbodicarbeni per migliorare ulteriormente la stabilità e le proprietà degli aceni. Questa ricerca apre la strada allo sviluppo di tecnologie avanzate nei campi dei semiconduttori, dei LED, delle celle solari e dell'imaging medico. Il futuro appare promettente per gli acene, poiché i loro problemi di stabilità sono stati superati, consentendo di realizzare il loro pieno potenziale.