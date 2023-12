Un nuovo studio rivela prospettive preoccupanti per il clima futuro

Un massiccio studio recentemente condotto sui livelli atmosferici di biossido di carbonio (CO2) e sulle temperature corrispondenti ha svelato una proiezione preoccupante per il clima futuro della Terra. Lo studio, che ha abbracciato oltre 66 milioni di anni, dimostra che l’ultima volta che i livelli di CO2 sono stati costantemente alti come lo sono oggi è stato 14 milioni di anni fa. Questa scoperta contraddice le valutazioni precedenti ed evidenzia l’effetto prolungato dei gas serra sul cambiamento climatico a lungo termine.

La ricerca è stata condotta da più di 80 ricercatori provenienti da 16 nazioni per un periodo di sette anni. Rivela che il clima è altamente sensibile ai gas serra, con conseguenze di vasta portata che potrebbero continuare per migliaia di anni. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, sottolinea la necessità di comprendere le implicazioni a lungo termine dell’aggiunta di CO2 nell’atmosfera.

Le stime basate sulle conoscenze attuali indicano che per ogni raddoppio della CO2 atmosferica, le temperature globali potrebbero aumentare da 1.5 a 4.5 gradi Celsius. Tuttavia, alcuni studi recenti sostengono che l’effettiva sensibilità del pianeta ai gas serra potrebbe essere più elevata di quanto si credesse in precedenza, portando potenzialmente ad un aumento della temperatura da 3.6 a 6 gradi Celsius per ogni raddoppio.

La concentrazione di CO2 nell’aria è già aumentata da 280 parti per milione (ppm) alla fine del 1700 alle 420 ppm attuali. Se le tendenze attuali persisteranno, si prevede che raggiungerà le 600 ppm o più entro la fine di questo secolo. Di conseguenza, dalla fine del XIX secolo la Terra ha già registrato un aumento della temperatura di circa 1.2 gradi Celsius.

Sebbene rimanga incerto quali esatte temperature si manifesteranno in futuro, gli scienziati si affidano al monitoraggio della temperatura passata con i livelli di CO2 per stimare il riscaldamento futuro. I ricercatori analizzano vari materiali come carote di ghiaccio, suoli antichi, sedimenti oceanici e fossili per ricostruire i dati climatici storici. Questo studio ha utilizzato i dati esistenti per creare una curva di anidride carbonica in funzione della temperatura di 66 milioni di anni che prevede un riscaldamento significativo da 5 a 8 gradi Celsius per ogni raddoppio della CO2.

Tuttavia, è importante notare che questa sensibilità del sistema terrestre si applica ai cambiamenti climatici nel corso di centinaia di migliaia di anni, piuttosto che agli intervalli di tempo più brevi rilevanti per le attività umane. Tuttavia, comprendere gli effetti a cascata a lungo termine del cambiamento climatico può informare le attuali politiche climatiche e aiutare i modellisti climatici a prevedere gli scenari futuri.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’urgenza di affrontare le emissioni di gas serra e attuare politiche climatiche efficaci per mitigare i potenziali rischi associati all’aumento dei livelli di CO2. I risultati sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per comprendere meglio le conseguenze a lungo termine dei cambiamenti climatici sul pianeta.