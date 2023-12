L'innovativo Atlante cellulare apre le porte alla comprensione del cervello umano e allo sviluppo di terapie di precisione

By

Un notevole passo avanti nella ricerca neuroscientifica ha prodotto un atlante completo delle cellule del cervello dei topi, mappando oltre 32 milioni di cellule e ampliando i confini della nostra comprensione del cervello umano. Questo atlante innovativo, sviluppato da un team internazionale di ricercatori nell’ambito dell’iniziativa NIH BRAIN, fornisce preziose informazioni sui vari tipi di cellule cerebrali e sulle loro connessioni, aprendo in definitiva la strada a trattamenti innovativi per i disturbi cerebrali.

Mappando meticolosamente l'intero cervello del topo, i ricercatori sono riusciti a descrivere la posizione, il tipo e le informazioni molecolari di oltre 32 milioni di cellule. Questa mappa cellulare senza precedenti non solo fa luce sull’intricata rete di cellule cerebrali, ma offre anche conoscenze cruciali sulla connettività tra queste cellule. Utilizzando il cervello del topo come modello comunemente utilizzato nella ricerca sulle neuroscienze, questo atlante completo fornisce una solida base per approfondire le complessità del cervello umano, che viene spesso definito il computer più potente del mondo.

L’atlante cellulare racchiude inoltre un immenso potenziale per lo sviluppo di terapie di precisione mirate ai disturbi mentali e neurologici del cervello. Comprendendo i tipi specifici di cellule all’interno delle diverse regioni del cervello e la loro composizione genetica, i ricercatori possono ora esplorare opzioni terapeutiche più mirate.

Finanziata dall'iniziativa BRAIN del National Institutes of Health, questa ricerca rivoluzionaria è culminata in una raccolta di 10 articoli pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature. L’atlante cellulare fornisce informazioni dettagliate non solo sull’organizzazione strutturale delle cellule in diverse regioni del cervello, ma anche sui loro trascrittomi ed epigenomi, ovvero l’insieme completo di letture genetiche e modifiche chimiche rispettivamente del DNA e dei cromosomi.

Con questa ricchezza di dati, i ricercatori ora possiedono un progetto senza precedenti dell’organizzazione cellulare e della diversità del cervello dei topi. Possono decifrare i neurotrasmettitori e i neuropeptidi utilizzati da diversi tipi di cellule, ottenendo preziose informazioni su come i segnali chimici vengono avviati e trasmessi in diverse parti del cervello. Queste informazioni cruciali aiutano in definitiva a svelare il funzionamento interno dei circuiti cerebrali e contribuiscono a una comprensione più profonda della funzione cerebrale complessiva.

La creazione di questo atlante cellulare è il risultato di uno sforzo di collaborazione che oltrepassa i confini internazionali e le discipline scientifiche. Segna una pietra miliare significativa nella ricerca neuroscientifica e pone le basi per la fase successiva, che prevede il completamento delle mappe cellulari del cervello umano e del cervello dei primati non umani. Mentre i ricercatori continuano a svelare i segreti del cervello, essi possiedono la chiave per rivoluzionare la nostra comprensione della cognizione, del comportamento e del trattamento dei disturbi cerebrali.