Gli scienziati scoprono modelli sorprendenti nello sviluppo degli embrioni

In uno studio innovativo, i ricercatori dell’Università della California a San Diego, dell’Università di Dundee e dell’Università di Harvard hanno scoperto scoperte inaspettate riguardo alla gastrulazione negli embrioni di pulcino. La gastrulazione è il processo mediante il quale un embrione passa da un singolo strato di cellule a una struttura multistrato chiamata gastrula.

Guidato dal professore assistente di fisica dell'UC San Diego, Mattia Serra, il team ha combinato scienza teorica e sperimentale per creare un modello matematico in grado di prevedere con precisione i complessi movimenti cellulari durante la gastrulazione dell'embrione di pulcino. Questo segna il primo modello matematico auto-organizzante in grado di riprodurre con successo questi flussi.

Attraverso la manipolazione sperimentale del modello, i ricercatori hanno scoperto che i movimenti cellulari producevano modelli non osservati nei pulcini ma osservati nei pesci e nelle rane. Per confermare questa scoperta, le previsioni del modello sono state replicate in laboratorio con embrioni di pulcini vivi, provocando la manifestazione dei flussi di gastrulazione tipici dei pesci e delle rane.

Questo risultato sorprendente suggerisce che, nonostante vivano in ambienti diversi, potrebbero esserci principi di auto-organizzazione condivisi nella gastrulazione tra pesci, rane e pulcini durante le prime fasi dello sviluppo embrionale. I ricercatori ipotizzano che le pressioni evolutive nel tempo possano aver influenzato i parametri e le condizioni iniziali della gastrulazione in queste specie.

Andando avanti, Serra e il suo team mirano a esplorare ulteriori meccanismi che contribuiscono a modelli di auto-organizzazione su scala embrionale. Le loro scoperte hanno il potenziale per avere un impatto sulla progettazione dei biomateriali e sulla medicina rigenerativa, con l’obiettivo finale di promuovere vite umane più lunghe e più sane.

Questa ricerca innovativa, pubblicata su Science Advances, apre interessanti possibilità per comprendere la complessità dello sviluppo embrionale e le sue implicazioni per vari campi di studio.