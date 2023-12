Il nuovo pianeta sfida la comprensione tradizionale della formazione planetaria

I ricercatori della Penn State University hanno fatto una scoperta sorprendente che sfida le teorie esistenti su come si formano i pianeti. Il team ha trovato un pianeta, chiamato LHS 3154b, che è più di 13 volte più grande della Terra, in orbita attorno a una stella chiamata LHS 3154 che è significativamente più piccola e più fredda del nostro Sole.

Il rapporto di massa tra LHS 3154b e la sua stella ospite è maggiore di 100 volte quello della Terra e del Sole, rendendolo il più grande pianeta mai scoperto in orbita attorno a una stella nana ultrafredda. Questa scoperta ha lasciato perplessi gli scienziati planetari, poiché contraddice gli attuali modelli di formazione degli oggetti celesti.

Suvrath Mahadevan, Verne M. Willaman Professore di Astronomia e Astrofisica alla Penn State, ha espresso sorpresa per la scoperta. Ha dichiarato: "Non ci aspetteremmo che esista un pianeta così pesante attorno a una stella di massa così bassa".

Le teorie tradizionali propongono che dopo la formazione di una stella, il gas e la polvere che la circondano si accumulano per formare un disco protoplanetario, che alla fine porta alla creazione di pianeti in lunghi periodi di tempo. Tuttavia, il disco attorno a LHS 3154 non ha massa solida sufficiente per supportare la formazione di un pianeta come LHS 3154b.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato l’Habitable Zone Planet Finder (HPF), uno spettrografo astronomico specializzato sviluppato presso la Penn State, per fare questa scoperta rivoluzionaria. L'HPF è progettato per rilevare pianeti in orbita attorno a stelle fredde che probabilmente contengono acqua liquida.

Rilevare i pianeti che orbitano attorno a stelle più fredde è più facile di quelli attorno a stelle come il nostro Sole perché la maggiore vicinanza dei pianeti alle loro stelle più fredde genera segnali più facilmente rilevabili nei loro spettri. Mahadevan paragonò questo fenomeno all'essere più vicini a un fuoco da campo per riceverne il calore.

La scoperta di LHS 3154b ha fornito un’opportunità unica per testare le teorie esistenti sulla formazione dei pianeti. Mahadevan ha dichiarato: “Questo è esattamente lo scopo per cui abbiamo costruito l’HPF, scoprire come le stelle più comuni nella nostra galassia formano i pianeti – e trovare quei pianeti”.

Questa scoperta rivoluzionaria sottolinea quanto sia ancora sconosciuto sull’universo e sfida gli scienziati a rivalutare la loro comprensione dei complessi processi dietro la formazione planetaria.

Micah Hanks è il redattore capo e co-fondatore di The Debrief. Può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo [email protected]. Segui il suo lavoro su micahhanks.com e su X: @MicahHanks.