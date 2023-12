Ciotola curativa medievale rinvenuta nel castello turco

Gli archeologi in Turchia hanno scoperto una straordinaria ciotola curativa di 800 anni durante gli scavi in ​​un antico castello. Si ritiene che la ciotola, scoperta all'interno di una conduttura dell'acqua in terracotta nel sito di Hasankeyf, fosse utilizzata per proteggersi dai morsi degli animali.

La ciotola curativa, risalente al XII o XIII secolo, è stata ritrovata in un castello costruito dalla dinastia Artuqid, che governò la zona per tre secoli. In quel periodo il castello giocò un ruolo significativo nei conflitti con i crociati e l'impero bizantino.

La ciotola è decorata con intricate immagini di un cane, uno scorpione, un serpente e un drago a due teste. Zekai Erdal, il professore di archeologia che ha guidato gli scavi, ha spiegato che queste immagini simboleggiano la protezione dai morsi degli animali. Secondo Erdal, si credeva che bere l'acqua dalla ciotola curativa prevenisse i morsi degli animali o li curasse.

Ciotole curative simili sono state trovate in varie culture nel corso della storia. La ricerca di Erdal ha identificato 22 esempi di ciotole curative ancora esistenti, per lo più conservati in musei o collezioni private. È interessante notare che il concetto di ciotole curative si estende oltre il Medio Oriente, con versioni tibetane ancora utilizzate oggi.

Gli scavi nel sito di Hasankeyf sono diventati sempre più urgenti a causa della costruzione della diga di Ilısu, che ha provocato inondazioni in alcune parti dell'area. Questi scavi in ​​corso offrono preziosi spunti sulla storia e sulle credenze della dinastia Artuqid e dell'antico insediamento.

La scoperta di questa ciotola curativa offre uno sguardo affascinante sulle pratiche culturali e sulle credenze del passato. Man mano che gli archeologi continuano a esplorare e scoprire antichi manufatti, emergerà una maggiore comprensione delle antiche civiltà e delle loro tradizioni.