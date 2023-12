Gli scienziati scoprono un vasto serbatoio sotterraneo di acqua dolce in Sicilia

Una nuova ricerca ha svelato la straordinaria scoperta di un vasto lago sotterraneo di acqua dolce nascosto sotto i Monti Iblei in Sicilia. Si ritiene che questo bacino precedentemente sconosciuto sia rimasto intrappolato durante la crisi di salinità del Messiniano, quando il Mar Mediterraneo subì un periodo di prosciugamento a causa dei cambiamenti geologici attorno allo Stretto di Gibilterra.

Secondo uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, sembra che l’acqua piovana abbia esposto i fondali marini durante la crisi, provocando la formazione di una falda acquifera che rimane sepolta in profondità sotto le montagne. Questa falda acquifera, stimata tra 2,300 e 8,200 piedi sotto la superficie, è rimasta invariata per oltre sei milioni di anni.

Costruendo modelli 3D basati su riserve di acque sotterranee profonde attorno alla formazione di Gela, gli scienziati hanno stimato che la dimensione di questo serbatoio nascosto sia di 4.2 miglia cubiche, ovvero più del doppio del volume del famoso Loch Ness scozzese. Questi modelli hanno anche fornito informazioni sulla storia geologica della regione, suggerendo che l’acqua dolce penetrò nella crosta terrestre durante il periodo messiniano, migliaia di piedi sotto l’attuale livello del mare.

Per convalidare le loro scoperte, i ricercatori hanno cercato prove di un condotto che collegasse il fondale marino del Mediterraneo alla formazione sepolta di Gela. La scarpata di Malta, una scogliera sottomarina lunga 190 miglia al largo della costa orientale della Sicilia, è emersa come possibile canale per il flusso dell'acqua, fungendo da collegamento tra il fondale marino e il serbatoio sotterraneo.

Sebbene gli esatti meccanismi che hanno preservato questa riserva di acqua dolce non siano ancora chiari, gli scienziati ipotizzano che il rapido aumento del livello del mare alla fine della crisi di salinità del Messiniano possa aver alterato le condizioni di pressione e sigillato il condotto. Tuttavia, questa scoperta offre speranza per affrontare la scarsità d’acqua in Sicilia, e i ricercatori sono ansiosi di esplorare simili bacini idrici sotterranei profondi in altre regioni del Mediterraneo.