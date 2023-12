Antiche stelle e la creazione dell'argento e dell'oro

Secondo un nuovo studio innovativo, l’argento e l’oro trovati nei gioielli potrebbero aver avuto origine da massicce stelle antiche. Questa scoperta fornisce la prima prova convincente della fissione nucleare che avviene nei nuclei di queste stelle, con conseguente formazione di elementi più pesanti di quelli che possono formarsi naturalmente sulla Terra.

Si ritiene che gli elementi più pesanti del ferro vengano creati in violente esplosioni cosmiche, come la fusione di stelle di neutroni. Queste esplosioni producono resti ultradensi, noti come fusioni di stelle di neutroni, che contengono nuclei atomici superpesanti pieni di neutroni. In pochi secondi, questi nuclei subiscono cambiamenti interni, formando elementi come l'argento e l'oro.

Per la prima volta, i ricercatori hanno analizzato la composizione chimica di 42 antiche stelle nella Via Lattea. Hanno trovato uno schema coerente tra gli elementi di queste stelle, indicando che la fissione nucleare gioca un ruolo significativo nella creazione di elementi pesanti. Il team ritiene che questo processo sia responsabile della generazione di elementi con masse atomiche superiori a 260, superiori anche a quelle che si trovano ai margini della tavola periodica.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, ha rivelato una correlazione positiva tra gli elementi di queste antiche stelle. Elementi più leggeri come rodio, argento e palladio erano più abbondanti, insieme a elementi più pesanti come europio ed erbio. Questi risultati suggeriscono che le stelle si sono formate attraverso un processo comune che ha coinvolto la fissione nucleare.

Senza la fissione, la produzione di questi elementi avverrebbe separatamente, con conseguenti rapporti elementari variabili tra le diverse stelle. La correlazione coerente osservata nello studio supporta l’ipotesi che la fissione nucleare sia responsabile della creazione di questi elementi pesanti.

Vale la pena notare che gli elementi formatisi attraverso la fissione nucleare in queste antiche stelle non sono mai stati prodotti sulla Terra. Questa scoperta apre nuove possibilità per comprendere le origini dei metalli preziosi e offre spunti sugli incredibili processi che si verificano nella vastità del cosmo.

Gli astronomi non coinvolti nello studio hanno riconosciuto la forza della correlazione osservata nei dati elementari. La ricerca futura approfondirà ulteriormente questo fenomeno, approfondendo la nostra comprensione dell’universo e la creazione degli elementi che compongono il nostro mondo.