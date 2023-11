Wahoo og Zwift tilkynna stillingar á Turbo Trainer, skapa einstaka markaðsstaðsetningu

By

Wahoo og Zwift, tvö leiðandi vörumerki í hjólreiðaiðnaðinum, hafa gert verulegar breytingar á túrbó þjálfarasviðum sínum, sem markar forvitnilega þróun í sambandi þeirra. Í tengdri hreyfingu hefur Wahoo tilkynnt varanlega verðlækkun fyrir Kickr Core og Kickr Snap turbo þjálfara sína, sem býður viðskiptavinum upp á hagkvæmari valkosti fyrir innanhúsþjálfun.

Kickr Core, sem áður var verð á 699 pundum, er nú fáanlegur fyrir 449.99 pund sem sjálfstæð vara, sem samsvarar verðinu á Zwift's Hub, snjallþjálfara sem var miðpunktur í dómsmáli um einkaleyfisbrot milli vörumerkjanna tveggja árið 2022. Að auki, Wahoo er að bjóða Kickr Core með ársáskrift að Zwift fyrir £549.99, sem býður upp á tælandi pakka fyrir þá sem vilja auka þjálfunarupplifun sína innandyra.

Zwift, aftur á móti, hefur fjarlægt Zwift Hub Classic úr verslun sinni og skilur aðeins Hub One snjallþjálfarann ​​eftir til kaups. Þessi hreyfing, staðfest sem varanleg af Zwift, gerir vörumerkinu kleift að hagræða vöruframboði sínu og einbeita sér að Hub One, sem kemur með nýjunga Cog and Click settinu. Smellurinn er þráðlaus Bluetooth tveggja hnappa shifter sem veitir sýndarskipti með stillanlegri mótstöðu, sem eykur hjólreiðaupplifunina.

Með því að fjarlægja Hub Classic er ljóst að bæði Wahoo og Zwift eru að móta sérstöðu á markaði. Kickr Core og Hub One munu lifa saman á markaðnum og bjóða viðskiptavinum mismunandi valkosti án beinnar samkeppni milli vörumerkjanna.

Til að styrkja samstarf þeirra enn frekar mun Zwift einnig selja Wahoo Kickr Core á vefsíðu sinni og auka framboð þess á ýmsum mörkuðum. Viðskiptavinir í Bandaríkjunum, Bretlandi, ESB og Kanada geta búist við að finna Kickr Core á e-verslunarvettvangi Zwift, með framboði í Ástralíu og Japan fljótlega.

Að lokum skapa nýlegar breytingar á Wahoo og Zwift túrbó þjálfara sviðum forvitnilega markaðskraft. Þar sem bæði vörumerkin halda áfram að nýsköpun og samstarf, geta hjólreiðamenn búist við aukinni hjólreiðaupplifun innanhúss með hagkvæmari og tæknilega háþróaðri valkostum til að velja úr.

Algengar spurningar (FAQ)

1. Hvað eru turbo þjálfarar?

Turbo þjálfarar eru tæki sem hjólreiðamenn nota til að breyta venjulegum hjólum sínum í kyrrstæðan þjálfunarbúnað innanhúss. Þessir þjálfarar gera hjólreiðamönnum kleift að líkja eftir aðstæður utandyra og æfa innandyra.

2. Hvað er Zwift?

Zwift er vinsæll þjálfunarvettvangur á netinu sem blandar saman sýndarveruleika og fjölspilunarleikjum til að veita einstaka hjólreiðaupplifun innandyra. Það gerir hjólreiðamönnum kleift að hjóla og keppa við aðra í sýndarheimi.

3. Hvað er Kickr Core?

Kickr Core er snjallþjálfari framleiddur af Wahoo. Það býður hjólreiðamönnum upp á raunhæfa og yfirgripsmikla þjálfunarupplifun innanhúss með því að endurtaka tilfinninguna um að hjóla á veginum.

4. Hvað er Hub One?

The Hub One er snjallþjálfari þróaður af Zwift. Það er hluti af úrvali Zwift af nýstárlegum hjólreiðavörum innanhúss og er með Cog and Click Kit, sem eykur skiptingarupplifunina í innanhússferðum.